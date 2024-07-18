Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ведущий аналитик Муртазин предупредил об опасности наушников
Рецепт английского трайфла с черешней и печеньем
Эксперт сообщил, что от такого качества воздуха в Париже могут пострадать астматики
Дерматолог Петренко: эффективные методы увлажнения кожи после загара
Как ухаживать за волосами дома: маски, ламинирование и массаж
SFS: исчезновение белой акулы вызывает тревогу у ученых
Альберт Филозов, как и его персонажи, в жизни был большой оригинал
Будущее цифрового рубля: мнение эксперта
Нонна Гришаева призналась, что на первый гонорар купила куклу
Эксперт рассказал, чем Lada Largus ижевской сборки лучше тольяттинской

Эксперт: Lada Largus ижевской сборки стала лучше

1:40
Авто

Lada Largus был создан на основе Renault Logan MCV 2006 года выпуска, но сейчас все права принадлежат российской компании. Последний рестайлинг автомобиля был проведен российскими специалистами весной 2022 года. Модель получила обновленный передний облик, улучшенный салон и 90-сильный двигатель, пишет эксперт Quto Алексей Кованов.

Эксперт: Lada Largus ижевской сборки стала лучше
Фото: quto by автоваз is licensed under Free More info

С тех пор, как компания Renault покинула рынок России, автомобили Lada начали выпускаться в Тольятти малыми партиями, но теперь начато полноценное серийное производство на ижевском заводе. 

Кузовные зазоры ижевских автомобилей теперь очень аккуратные, это связано с использованием нового штамповочного оборудования. В производстве также задействованы роботы, и процесс окраски автомобилей полностью автоматизирован. Компания нашла внутри страны десятки поставщиков деталей, обеспечивая технологический суверенитет. Некоторые детали все еще поставляются из-за рубежа, но большинство теперь производится в России.

Ассортимент включает пятиместные универсалы и грузовые фургоны с двигателями объемом 1,6 литра и механической коробкой передач. Стоимость начинается от 1 660 000 рублей за пятиместный универсал и 1 670 000 рублей за грузовой фургон. Семиместный универсал будет доступен осенью по цене 1 700 000 рублей. Lada планирует продать около 50 тысяч автомобилей Largus до конца года.
 
 
 
 
 
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказываются от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Байден заболел "ковидом", что приведёт его к политической смерти Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
В США рассказали о возникшей с истребителям F-35 проблеме
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Последние материалы
Ведущий аналитик Муртазин предупредил об опасности наушников
Эксперт сообщил, что от такого качества воздуха в Париже могут пострадать астматики
Дерматолог Петренко: эффективные методы увлажнения кожи после загара
Как ухаживать за волосами дома: маски, ламинирование и массаж
SFS: исчезновение белой акулы вызывает тревогу у ученых
Альберт Филозов, как и его персонажи, в жизни был большой оригинал
Будущее цифрового рубля: мнение эксперта
Нонна Гришаева призналась, что на первый гонорар купила куклу
Пловец Фелпс признан лучшим спортсменом XXI века
Эксперт: Lada Largus ижевской сборки стала лучше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников