Эксперт рассказал, чем Lada Largus ижевской сборки лучше тольяттинской

Эксперт: Lada Largus ижевской сборки стала лучше

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Lada Largus был создан на основе Renault Logan MCV 2006 года выпуска, но сейчас все права принадлежат российской компании. Последний рестайлинг автомобиля был проведен российскими специалистами весной 2022 года. Модель получила обновленный передний облик, улучшенный салон и 90-сильный двигатель, пишет эксперт Quto Алексей Кованов.

Фото: quto by автоваз is licensed under Free More info

С тех пор, как компания Renault покинула рынок России, автомобили Lada начали выпускаться в Тольятти малыми партиями, но теперь начато полноценное серийное производство на ижевском заводе.

Кузовные зазоры ижевских автомобилей теперь очень аккуратные, это связано с использованием нового штамповочного оборудования. В производстве также задействованы роботы, и процесс окраски автомобилей полностью автоматизирован. Компания нашла внутри страны десятки поставщиков деталей, обеспечивая технологический суверенитет. Некоторые детали все еще поставляются из-за рубежа, но большинство теперь производится в России.

Ассортимент включает пятиместные универсалы и грузовые фургоны с двигателями объемом 1,6 литра и механической коробкой передач. Стоимость начинается от 1 660 000 рублей за пятиместный универсал и 1 670 000 рублей за грузовой фургон. Семиместный универсал будет доступен осенью по цене 1 700 000 рублей. Lada планирует продать около 50 тысяч автомобилей Largus до конца года.











