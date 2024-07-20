Революция доступа: BMW теперь открывается и заводится без ключа

BMW первой получила сертификат Digital Key от Car Connectivity Consortium

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

BMW стала первым автопроизводителем, получившим сертификат Car Connectivity Consortium (CCC) Digital Key, что подтверждает её лидерство в области безопасного и совместимого доступа к автомобилям через цифровые устройства.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

BMW является членом CCC с 2017 года и сотрудничает с лидерами автомобильной и технологической индустрии для установления межотраслевых стандартов. В 2018 году BMW представила Digital Key, позволяющий клиентам открывать, закрывать и заводить свои автомобили с помощью смартфонов через NFC.

В 2021 году была выпущена модель iX с функцией Digital Key Plus, использующей ультра-широкополосную (UWB) технологию для доступа к автомобилю без необходимости доставать смартфон из кармана.

Теперь эта технология доступна в компактном классе BMW и новой линейке MINI, а цифровой ключ можно передавать через мессенджеры. BMW продолжает улучшать цифровой доступ к автомобилям, делая будущее ближе и улучшая общий опыт клиентов.