Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свежевыжатые соки: какие напитки помогают стать красивее и как их правильно пить
The Conversation: медитация может усугубить проблемы с психическим здоровьем
Черный кот-клептоман Марвин стал настоящим мастером кражи
JВА: спортивные ставки через онлайн-платформы провоцируют рискованное поведение
Съёмочная команда расчувствовалась, когда увидела Хью Джекмана в костюме Росомахи
Пельмени с курицей: идеальный вариант для тех, кто находится на диете, и для детей
Цена бензина АИ-95 увеличилась за неделю
Россия заняла второе место по числу туристов, которые приехали в Монголию в 2024 году
Сон имеет решающее значение для развития мозга детей
Суперскидки на Tesla в Испании: Model 3 и Model Y по ценам, которых не ждали

Tesla снижает цены на Model 3 и Model Y в Испании в ответ на новые пошлины ЕС

1:33
Авто

Tesla объявила о значительных скидках на свои популярные электромобили Model 3 и Model Y в Испании в рамках программы "Tesla Boost". Это стало ответом на введение Европейским Союзом временных пошлин на импорт электромобилей из Китая.

Tesla снижает цены на Model 3 и Model Y в Испании в ответ на новые пошлины ЕС
Фото: Wikipedia by Damian B Oh, CC BY-SA 4.0

Теперь базовая версия Model 3 с задним приводом (RWD) стоит от 26 990 евро, а Model Y — от 29 990 евро, что значительно ниже обычных цен в 37 970 и 40 970 евро соответственно. Скидки действуют до 30 сентября без дополнительных условий. Также клиенты могут воспользоваться субсидиями по программе Plan MOVES III до 7 000 евро и налоговым вычетом в размере 15% на покупку электромобиля.

В Испании Tesla Model 3 и Model Y уже пользуются большой популярностью: в 2023 году Model Y стал самым продаваемым электромобилем в мире, а Model 3 занял второе место по продажам в Испании. В первой половине текущего года продажи Tesla в стране выросли на 36%. Model 3 RWD имеет запас хода 554 км по циклу WLTP и мощность 256 л. с., а Model Y RWD — запас хода 455 км и такую же мощность.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных

Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.

Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные
Ученые воссоздали фермент, который улавливает углерод
Фантастика становится реальностью: ученые на пути к решению проблемы глобального потепления
Эффективная подкормка в июле: как ускорить созревание помидоров и повысить урожайность
Похудение с удовольствием: рецепт приготовления протеинового коктейля в домашних условиях
Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ". Новый подход к старой идее Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
3 удивительные породы кошек, которые обожают прогулки на свежем воздухе
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Последние материалы
Свежевыжатые соки: какие напитки помогают стать красивее и как их правильно пить
The Conversation: медитация может усугубить проблемы с психическим здоровьем
Черный кот-клептоман Марвин стал настоящим мастером кражи
JВА: спортивные ставки через онлайн-платформы провоцируют рискованное поведение
Съёмочная команда расчувствовалась, когда увидела Хью Джекмана в костюме Росомахи
Пельмени с курицей: идеальный вариант для тех, кто находится на диете, и для детей
Цена бензина АИ-95 увеличилась за неделю
Россия заняла второе место по числу туристов, которые приехали в Монголию в 2024 году
Сон имеет решающее значение для развития мозга детей
Бьюти-эксперт Беднякова: на что стоит потратиться в уходе за кожей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников