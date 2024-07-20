Суперскидки на Tesla в Испании: Model 3 и Model Y по ценам, которых не ждали

Tesla снижает цены на Model 3 и Model Y в Испании в ответ на новые пошлины ЕС

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Tesla объявила о значительных скидках на свои популярные электромобили Model 3 и Model Y в Испании в рамках программы "Tesla Boost". Это стало ответом на введение Европейским Союзом временных пошлин на импорт электромобилей из Китая.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh, CC BY-SA 4.0

Теперь базовая версия Model 3 с задним приводом (RWD) стоит от 26 990 евро, а Model Y — от 29 990 евро, что значительно ниже обычных цен в 37 970 и 40 970 евро соответственно. Скидки действуют до 30 сентября без дополнительных условий. Также клиенты могут воспользоваться субсидиями по программе Plan MOVES III до 7 000 евро и налоговым вычетом в размере 15% на покупку электромобиля.

В Испании Tesla Model 3 и Model Y уже пользуются большой популярностью: в 2023 году Model Y стал самым продаваемым электромобилем в мире, а Model 3 занял второе место по продажам в Испании. В первой половине текущего года продажи Tesla в стране выросли на 36%. Model 3 RWD имеет запас хода 554 км по циклу WLTP и мощность 256 л. с., а Model Y RWD — запас хода 455 км и такую же мощность.