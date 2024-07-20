Штрафы не спасут: автоэксперт предложил лишать прав за скрытые номера

Автоэксперт Сажин поддержал ужесточение наказания за скрытые номера

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Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с "Общественной службой новостей" прокомментировал законопроект, предполагающий лишение прав на срок до полутора лет за управление машиной со скрытыми номерами.

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Он напомнил, что на сегодняшний день за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей. Однако, по его словам, определить автомобиль с скрытыми номерами в автоматическом режиме крайне сложно, и эта задача может быть выполнена только вручную.

Сажин подчеркнул, что меры наказания за управление транспортным средством со скрытыми номерами вводить нужно. Многие водители скрывают номера не только для избегания штрафов за превышение скорости, но и для уклонения от платы за парковку. Эксперт предложил фиксировать нарушителей вручную, например, по VIN-номеру, чтобы усилить контроль и наказание за такие действия.