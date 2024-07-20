Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой пирог с зелёным луком и яйцом: тесто для него готовится на кефире
После цветения картофеля появились колорадские жуки: что с ними делать?
Эффективные способы помочь кошке комфортно пережить летний зной
Элджей опубликовал фото с новой девушкой Anikv
Советы, как вырастить зелёный лук на подоконнике
Как победить Нацу Гота в Kunitsu-Gami: Path of the Goddess?
РNАS: фермент APC/C регулирует устойчивость раковых клеток к терапии
Как сделать говяжью печень более мягкой?
Тренер Соболь рассказала о плюсах упражнения "ягодичный мост"
Цены на авто могут взлететь из-за нового утилизационного сбора

Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили из-за повышения утилизационного сбора

1:02
Авто

Несколько экспертов оценили возможные последствия повышения утилизационного сбора в России, сообщает "Autonews". Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прогнозирует автоматическое увеличение стоимости транспортных средств на всю сумму налога, что составит от 306 тыс. до 556 тыс. рублей. Он также полагает, что "АвтоВАЗ" может воспользоваться этим поводом и повысить цены на свои автомобили примерно на 100 тыс. рублей.

Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили из-за повышения утилизационного сбора
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

Глава "Автостата" Сергей Целиков также уверен, что автомобили станут дороже при увеличении утильсбора. Автоэксперт Максим Минеев поддерживает это мнение, добавляя, что повышение ставки утилизационного сбора может привести к исчезновению рынка недорогих европейских авто, импортируемых в РФ параллельным импортом. Однако, по его словам, премиальные и люксовые автомобили по-прежнему будут востребованы среди россиян.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных

Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.

Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные
Ученые воссоздали фермент, который улавливает углерод
Фантастика становится реальностью: ученые на пути к решению проблемы глобального потепления
Эффективная подкормка в июле: как ускорить созревание помидоров и повысить урожайность
Похудение с удовольствием: рецепт приготовления протеинового коктейля в домашних условиях
Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ". Новый подход к старой идее Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
3 удивительные породы кошек, которые обожают прогулки на свежем воздухе
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Последние материалы
Эффективные способы помочь кошке комфортно пережить летний зной
Элджей опубликовал фото с новой девушкой Anikv
Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили из-за повышения утилизационного сбора
Советы, как вырастить зелёный лук на подоконнике
Как победить Нацу Гота в Kunitsu-Gami: Path of the Goddess?
РNАS: фермент APC/C регулирует устойчивость раковых клеток к терапии
Как сделать говяжью печень более мягкой?
Тренер Соболь рассказала о плюсах упражнения "ягодичный мост"
Россияне выбрали самую интересную профессию
Как бороться с мимическими морщинами: практические советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников