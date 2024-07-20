Цены на авто могут взлететь из-за нового утилизационного сбора

Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили из-за повышения утилизационного сбора

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Несколько экспертов оценили возможные последствия повышения утилизационного сбора в России, сообщает "Autonews". Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прогнозирует автоматическое увеличение стоимости транспортных средств на всю сумму налога, что составит от 306 тыс. до 556 тыс. рублей. Он также полагает, что "АвтоВАЗ" может воспользоваться этим поводом и повысить цены на свои автомобили примерно на 100 тыс. рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

Глава "Автостата" Сергей Целиков также уверен, что автомобили станут дороже при увеличении утильсбора. Автоэксперт Максим Минеев поддерживает это мнение, добавляя, что повышение ставки утилизационного сбора может привести к исчезновению рынка недорогих европейских авто, импортируемых в РФ параллельным импортом. Однако, по его словам, премиальные и люксовые автомобили по-прежнему будут востребованы среди россиян.