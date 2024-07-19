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Не пропустите: Chery Tiggo 7 Pro Max пройдет испытание на выносливость по ЦКАДу

Chery устроит публичные испытания двигателя Tiggo 7 Pro Max для Книги рекордов России

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Авто

Chery планирует провести публичные ресурсные испытания двигателя обновлённого Tiggo 7 Pro Max, за которыми будут следить официальные представители Книги рекордов России. Тест начнётся 22 июля и пройдёт на ЦКАД. Три серийных автомобиля под управлением 12 сменяющихся тест-пилотов будут непрерывно курсировать по кольцевой магистрали в течение пяти суток.

Chery устроит публичные испытания двигателя Tiggo 7 Pro Max для Книги рекордов России
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Заправочные станции станут единственным местом, где двигатели будут кратковременно остановлены для пополнения запаса топлива каждые 500 км. Смена водителей будет происходить каждые два часа, и учитывая летние погодные условия, естественное охлаждение двигателей будет минимальным. Этот тест нацелен публично продемонстрировать и доказать техническую надёжность автомобилей Chery Tiggo 7 Pro Max перед российскими покупателями.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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