Не пропустите: Chery Tiggo 7 Pro Max пройдет испытание на выносливость по ЦКАДу

Chery планирует провести публичные ресурсные испытания двигателя обновлённого Tiggo 7 Pro Max, за которыми будут следить официальные представители Книги рекордов России. Тест начнётся 22 июля и пройдёт на ЦКАД. Три серийных автомобиля под управлением 12 сменяющихся тест-пилотов будут непрерывно курсировать по кольцевой магистрали в течение пяти суток.
Заправочные станции станут единственным местом, где двигатели будут кратковременно остановлены для пополнения запаса топлива каждые 500 км. Смена водителей будет происходить каждые два часа, и учитывая летние погодные условия, естественное охлаждение двигателей будет минимальным. Этот тест нацелен публично продемонстрировать и доказать техническую надёжность автомобилей Chery Tiggo 7 Pro Max перед российскими покупателями.
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