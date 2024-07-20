Не делаете сход-развал: как это убивает ваш автомобиль

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Регулярная проверка угла установки колёс: почему это важно для вашего автомобиля

1:12
Авто

Директор департамента механического ремонта "Люкс" автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов рассказал о важности регулярной проверки и регулировки угла установки колёс. Без регулярного схода-развала могут возникнуть серьёзные проблемы с покрышками, которые начнут неравномерно изнашиваться, что приведёт к их преждевременному износу.

Регулярная проверка угла установки колёс: почему это важно для вашего автомобиля
Фото: freepik.com by ArthurHidden, PDM

Неправильный угол установки колёс увеличивает сопротивление качению, что вызывает повышенный расход топлива и делает автомобиль неустойчивым, повышая риск ДТП.

Константинов также предупредил, что несвоевременное проведение схода-развала может привести к повышенному износу деталей подвески из-за неправильного угла установки колёс. В результате могут пострадать рулевые тяги и наконечники, что сделает автомобиль менее чувствительным к поворотам руля и усложнит управление.

Эксперт рекомендует проводить сход-развал каждые 10 тыс. км пробега или после ремонта подвески. Эту процедуру следует выполнять только в специализированном автосервисе с использованием современного оборудования, чтобы гарантировать точность и надёжность настройки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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