Раскрыты главные проблемы Toyota RAV4: стоит ли покупать?

Минусы подержанного Toyota RAV4 третьего поколения: мнение эксперта

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев рассказал о недостатках подержанного кроссовера Toyota RAV4 третьего поколения. В России официально продавались только бензиновые версии с двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра.

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Эти агрегаты надежны, но требуют качественного масла: экономия на нем может привести к ускоренному износу привода ГРМ и образованию нагара на поршневых кольцах. После пробега в 60-100 тыс. км у автомобиля часто выходят из строя водяная помпа и сальники коленвала. Система полного привода имеет уязвимый подшипник муфты, страдающий от влаги. В рулевом управлении быстро изнашиваются шарниры промежуточного вала и пластиковые втулки рейки.

Зиновьев также отметил слабое лакокрасочное покрытие кузова и посредственную защиту от коррозии. Эти проблемы могут существенно снизить привлекательность подержанного Toyota RAV4 третьего поколения для потенциальных покупателей.