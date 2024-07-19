Как сэкономить миллион на автомобиле после аварии: советы эксперта

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Эксперт рассказал, как выгодно купить автомобиль после ДТП

1:21
Авто

Владимир Беспалов, жестянщик, маляр и подборщик запчастей автомастерской "Центр кузовного ремонта", в интервью "Quto.ru" рассказал о выгодных предложениях среди машин, которые стали участниками ДТП. Он предпочитает приобретать автомобили, которые были в аварии, но не старше трех лет и из дорогого сегмента. Последним его приобретением стал двухлетний Volkswagen Tiguan Allspace, купленный со скидкой в 1 млн рублей после аварии, в которой автомобиль попытался проскочить между двумя грузовиками.

Эксперт рассказал, как выгодно купить автомобиль после ДТП
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Ущерб был покрыт страховкой каско, но прежний владелец продал автомобиль битым. Владимир Беспалов восстановил его до идеального состояния за 300 тыс. рублей, сэкономив около 700 тыс. рублей. Для успешной покупки таких автомобилей важно провести тщательную дефектовку и составить список необходимых запчастей для оценки бюджета.

Тем, кто не имеет своей мастерской и навыков ремонта, эксперт советует выбирать машины на вторичном рынке с множеством мелких повреждений или крупными повреждениями легкозаменяемых элементов, а также после городских ДТП на низкой скорости. Такие повреждения легко и недорого устраняются, при этом цена на битые машины значительно ниже.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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