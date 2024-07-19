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Россияне раскрыли секрет идеального автопутешествия: смешанные маршруты в приоритете

Большинство россиян выбирают смешанные маршруты для автопутешествий

1:04
Авто

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 68% россиян предпочитают автопутешествия по смешанным маршрутам, проходящим как через города, так и по природной местности. Примерно 22% респондентов выбирают исключительно природные маршруты, а 6% — городские.

Большинство россиян выбирают смешанные маршруты для автопутешествий
Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961, PDM

По поводу ночевки в автопутешествиях, 41% опрошенных предпочитают гостиницы и отели, 35% — базы отдыха с летними домиками, и 17% выбирают кемпинги с местами для палаток.

Частота перемещений в рамках автопутешествия также варьируется: 17% россиян готовы переезжать на новые места каждый день или через день, 29% предпочитают перемещаться пару раз в неделю, а 47% стремятся доехать до места назначения и там остановиться.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 5 июля 2024 года и охватил 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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