Европейская независимая организация Euro NCAP провела краш-тесты нового поколения Mercedes-Benz E-Class, доступного на российском рынке через параллельный импорт. В тестах участвовала дизельная версия с полным приводом, стоимость которой у российских дилеров составляет около 13-13,6 млн рублей.
Mercedes-Benz E-Class успешно прошел краш-тесты, набрав максимальные пять звезд. Эксперты оценили защиту взрослых пассажиров в 92 балла из 100, а детей — в 90 баллов. Системы помощи водителю, обеспечивающие безопасное вождение, получили 87 баллов, а по результатам теста на травмоопасность для пешеходов автомобиль набрал 84 балла.
Организаторы краш-тестов отметили высокий уровень защиты водителя и пассажиров при всех типах столкновений, независимо от роста и позы посадки в автомобиле. Потенциальным покупателям нового Mercedes E-Class не стоит волноваться за безопасность, так как автомобиль показал отличные результаты во всех испытаниях.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.