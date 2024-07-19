Новый Mercedes-Benz E-Class удивили экспертов Euro NCAP: результаты краш-тестов

Mercedes-Benz E-Class нового поколения успешно прошел краш-тесты Euro NCAP

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Европейская независимая организация Euro NCAP провела краш-тесты нового поколения Mercedes-Benz E-Class, доступного на российском рынке через параллельный импорт. В тестах участвовала дизельная версия с полным приводом, стоимость которой у российских дилеров составляет около 13-13,6 млн рублей.

Фото: openverse by Brett Levin Photography, CC BY 2.0

Mercedes-Benz E-Class успешно прошел краш-тесты, набрав максимальные пять звезд. Эксперты оценили защиту взрослых пассажиров в 92 балла из 100, а детей — в 90 баллов. Системы помощи водителю, обеспечивающие безопасное вождение, получили 87 баллов, а по результатам теста на травмоопасность для пешеходов автомобиль набрал 84 балла.

Организаторы краш-тестов отметили высокий уровень защиты водителя и пассажиров при всех типах столкновений, независимо от роста и позы посадки в автомобиле. Потенциальным покупателям нового Mercedes E-Class не стоит волноваться за безопасность, так как автомобиль показал отличные результаты во всех испытаниях.