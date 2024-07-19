Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Визажист Андреа дала советы по выбору помады для зрелой кожи
Исследование: россияне стали чаще путешествовать в Заполярье
Поездки на такси подорожают из-за новых требований
Как ипотечный кредит может повлиять на ваше финансовое будущее
Стало известно, как бороться с тлей
Кортни Кардашьян с семьей наслаждается поездкой в Австралию
Обзор видеокарт: лучшие модели от 10 до 100 тысяч рублей
В США исследователи потеряли легендарную белую акулу
Уход за кожей с помощью маски из помидоров: рецепт и полезные свойства
Удар по кошельку: китайские авто в России подорожают на 300 тысяч рублей

Китайские автомобили подорожают в России из-за утильсбора

1:09
Авто

В случае индексации утилизационного сбора китайские легковые автомобили в России могут подорожать на 200-300 тысяч рублей в течение года, считает автоэксперт Максим Кадаков, чье мнение было высказано РИА Новости.

Китайские автомобили подорожают в России из-за утильсбора
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Минпромторг России предложил поэтапную индексацию ставок утильсбора до 2030 года, что может привести к увеличению цен на легковые авто, LCV, грузовики, автобусы, прицепы и полуприцепы на 70-85% с 2024 года, а затем ежегодно на 10-20%.

Максим Кадаков отметил, что рост цен на импортные автомобили, включая китайские, неизбежен, поскольку утилизационный сбор будет включен в их стоимость. Однако резкого подорожания не ожидается: цены будут расти постепенно в зависимости от автобрендов и моделей.

Минпромторг РФ, в свою очередь, уверяет, что индексация утильсбора не повлияет на стоимость автомобилей российского производства благодаря мерам государственной поддержки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Последние материалы
Девушка Джонни Деппа рассказала, что познакомилась с ним на кинофестивале
Малиновое варенье-пятиминутка: простая и быстрая витаминная заготовка на зиму
"Ингосстрах" застраховал игроков "Рубина"
Ученые воссоздали фермент, который улавливает углерод
В России разработали технологию производства туалетной бумаги со смываемой втулкой
Как определить, что ваш шампунь вам не подходит
Туристка вернула полную стоимость тура в Турцию из-за тараканов в номере
Врач-гинеколог Мальцева рассказала о рисках для беременных за рулем
Россияне продолжают лидировать в покупке недвижимости в Турции
Nature: на Луне найдена пещера, способная защитить людей от суровых условий Луны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников