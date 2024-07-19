Удар по кошельку: китайские авто в России подорожают на 300 тысяч рублей

Китайские автомобили подорожают в России из-за утильсбора

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В случае индексации утилизационного сбора китайские легковые автомобили в России могут подорожать на 200-300 тысяч рублей в течение года, считает автоэксперт Максим Кадаков, чье мнение было высказано РИА Новости.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Минпромторг России предложил поэтапную индексацию ставок утильсбора до 2030 года, что может привести к увеличению цен на легковые авто, LCV, грузовики, автобусы, прицепы и полуприцепы на 70-85% с 2024 года, а затем ежегодно на 10-20%.

Максим Кадаков отметил, что рост цен на импортные автомобили, включая китайские, неизбежен, поскольку утилизационный сбор будет включен в их стоимость. Однако резкого подорожания не ожидается: цены будут расти постепенно в зависимости от автобрендов и моделей.

Минпромторг РФ, в свою очередь, уверяет, что индексация утильсбора не повлияет на стоимость автомобилей российского производства благодаря мерам государственной поддержки.