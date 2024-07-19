Беременные за рулем: какие опасности подстерегают женщин

Врач-гинеколог Мальцева рассказала о рисках для беременных за рулем

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие беременные женщины, проводящие длительное время за рулем автомобиля, подвергают свое здоровье ряду рисков. Об этом изданию "Газета.Ru" рассказала врач-гинеколог и эндокринолог Мария Мальцева. Она выделила три основных фактора риска для беременных водителей.

Фото: unsplash.com by Camila Cordeiro, PDM

Во-первых, это варикозное расширение вен, вызванное давлением растущего плода на область малого таза и длительным сидячим положением, что приводит к застою кровоснабжения. Это также может спровоцировать появление геморроя. Врач советует беременным женщинам выполнять упражнения Кегеля для предотвращения этих проблем.

Второй фактор риска — межреберная невралгия, возникающая из-за неправильного положения позвоночника и избыточного веса тела. Это состояние сложно поддается лечению, поскольку основные препараты противопоказаны беременным. В таких случаях помогут массажные ортопедические чехлы, которые можно подобрать индивидуально.

Мария Мальцева подчеркнула, что, несмотря на удобство и необходимость водить машину, беременные женщины должны быть особенно внимательны к своему здоровью и стараться минимизировать время, проведенное за рулем, чтобы избежать перечисленных проблем.