Готовьтесь платить больше: утильсбор на электромобили в России взлетит до 2 млн рублей

Минпромторг РФ объявил о поэтапном повышении утильсбора на электромобили до 2 млн руб

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Минпромторг РФ опубликовал проект постановления правительства, согласно которому утилизационный сбор на электромобили и гибриды будет поэтапно повышаться до 2 млн рублей к 2030 году.

Фото: Openverse by Zotyefan, CC BY-SA 4.0

Согласно документу, с 1 октября 2024 года ставки утильсбора для легковых и грузовых автомобилей с ДВС увеличатся, но для электрокаров и последовательных гибридов они останутся неизменными: 1,63 для машин младше трех лет и 6,1 для машин старше трех лет. Это означает, что при базовой ставке в 20 тыс. рублей, размер утильсбора для электромобилей и гибридов составит 32,6 тыс. рублей и 122 тыс. рублей соответственно.

Однако, с 1 января 2025 года, юридическим лицам придется заплатить 667,4 тыс. рублей за электромобиль или последовательный гибрид до 3 лет и 1,17 млн рублей за старше трех лет. К 2030 году эти суммы возрастут до 1,17 млн и 2,06 млн рублей соответственно. В то же время, повышение утилизационного сбора не затронет физических лиц, импортирующих автомобили.