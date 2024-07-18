Найден самый надежный автомобиль в России — и это не Lada или Toyota

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Chery Tiggo 7 Pro Max признан самым надежным новым авто в России

1:46
Авто

Среди новых автомобилей на российском рынке самым надежным эксперты называют китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. По словам Александра Носко, руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH, владельцы этих кроссоверов редко обращаются в автосервис, а если и обращаются, то в 99% случаев неполадки касаются электроники. Проблем с мотором и роботизированной трансмиссией практически нет, несмотря на длительный период продаж данной модели.

Chery Tiggo 7 Pro Max признан самым надежным новым авто в России
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

На вторичном рынке самой надежной моделью остается Ford Focus. Эксперт отмечает, что особенно высоко ценятся версии с механической коробкой передач и 1,6-литровым двигателем, а также модели с 4-скоростной автоматической коробкой передач и 1,4-литровым мотором. Такой автомобиль можно приобрести в среднем за 500 тыс. рублей, но следует учитывать, что он будет старше 15 лет и с большим пробегом.

Александр Носко подчеркнул, что большинство современных авто достаточно надежны. Среди новых автомобилей стоит обратить внимание на китайские модели, ввезенные официально в Россию. Эти машины адаптированы к российским условиям, а производство налажено на высоком уровне, что позволяет оперативно устранять недостатки. В сегменте подержанных автомобилей надежнее всего относительно свежие иномарки в возрасте до 5 лет, их цена стартует от 1 млн рублей. Однако и в районе 500 тыс. рублей можно найти достойный экземпляр среди простых моделей таких марок, как Renault, Mitsubishi, Nissan, Hyundai и Kia.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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