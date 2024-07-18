Как не стать жертвой фальшивых тормозных колодок? Важные советы от эксперта

Как распознать поддельные тормозные колодки: советы эксперта

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Технический директор международной сети автосервисов "Fit Service" Никита Родионов рассказал "Газете.Ru", как быстро распознать поддельные тормозные колодки. Злоумышленники часто используют метод мимикрии, подделывая известные бренды: изменяют одну букву в названии производителя, логотип или шрифты, но в целом деталь имитирует популярный бренд. Отличия можно заметить и в фирменной упаковке.

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung, CC BY-SA 3.0

Сама деталь также отличается: фрикционная часть у подделок может быть более рыхлой и пачкать руки. Поддельные колодки быстрее изнашиваются, что увеличивает тормозной путь из-за некачественного сырья.

Водителям сложно выявить подделку, даже профессионалы иногда не могут отличить качественный товар от фальсификата. Родионов рекомендует приобретать запчасти только у крупнейших дистрибьюторов или на сертифицированных СТО, где есть системы борьбы с подделками и гарантия на детали.