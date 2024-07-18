Как не стать жертвой фальшивых тормозных колодок? Важные советы от эксперта

Технический директор международной сети автосервисов "Fit Service" Никита Родионов рассказал "Газете.Ru", как быстро распознать поддельные тормозные колодки. Злоумышленники часто используют метод мимикрии, подделывая известные бренды: изменяют одну букву в названии производителя, логотип или шрифты, но в целом деталь имитирует популярный бренд. Отличия можно заметить и в фирменной упаковке.
Сама деталь также отличается: фрикционная часть у подделок может быть более рыхлой и пачкать руки. Поддельные колодки быстрее изнашиваются, что увеличивает тормозной путь из-за некачественного сырья.
Водителям сложно выявить подделку, даже профессионалы иногда не могут отличить качественный товар от фальсификата. Родионов рекомендует приобретать запчасти только у крупнейших дистрибьюторов или на сертифицированных СТО, где есть системы борьбы с подделками и гарантия на детали.
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