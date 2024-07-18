Обман на спидометре: какие приборы вашего авто врут и почему?

Почему показания приборов в автомобиле могут быть недостоверными: объяснение эксперта

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете", что показания некоторых приборов в автомобиле не всегда достоверны. По его словам, это запрограммированное "вранье" имеет свои причины. Например, спидометр показывает на 5-10% большую скорость, чем реальная, чтобы автомобилист случайно не превысил её. Датчик температуры охлаждающей жидкости, напротив, показывает 90 градусов при реальной рабочей температуре в 110 градусов, чтобы не пугать пользователя.

Фото: Wikipedia by C Ling Fan, CC BY 2.0

Эти данные погрешности нормальны и зачастую преследуют благие цели, и с ними не нужно что-либо делать. Если же возникают сомнения в точности показаний приборов, следует изучить инструкцию по эксплуатации, где указывается допустимая погрешность для конкретных приборов. В случае сбоев нужно провести диагностику и определить причину некорректных показаний.

Стрельбицкий также отметил, что проблемы с электроникой могут возникать, если машина была залита водой или подвергалась агрессивному стилю вождения. В таких случаях страдают многие системы транспортного средства, включая электронику.