Обман на спидометре: какие приборы вашего авто врут и почему?

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Почему показания приборов в автомобиле могут быть недостоверными: объяснение эксперта

1:17
Авто

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете", что показания некоторых приборов в автомобиле не всегда достоверны. По его словам, это запрограммированное "вранье" имеет свои причины. Например, спидометр показывает на 5-10% большую скорость, чем реальная, чтобы автомобилист случайно не превысил её. Датчик температуры охлаждающей жидкости, напротив, показывает 90 градусов при реальной рабочей температуре в 110 градусов, чтобы не пугать пользователя.

Почему показания приборов в автомобиле могут быть недостоверными: объяснение эксперта
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, CC BY 2.0

Эти данные погрешности нормальны и зачастую преследуют благие цели, и с ними не нужно что-либо делать. Если же возникают сомнения в точности показаний приборов, следует изучить инструкцию по эксплуатации, где указывается допустимая погрешность для конкретных приборов. В случае сбоев нужно провести диагностику и определить причину некорректных показаний.

Стрельбицкий также отметил, что проблемы с электроникой могут возникать, если машина была залита водой или подвергалась агрессивному стилю вождения. В таких случаях страдают многие системы транспортного средства, включая электронику.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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