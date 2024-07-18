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Какая уловка позволяет штрафовать за моргание фарами: водителям на заметку

Эксперты рассказали, какая уловка позволяет штрафовать за моргание фарами

2:02
Авто

В большинстве случаев отечественные водители являются ответственными людьми. Когда на дороге возникает угроза со стороны инспекторов ГИБДД или скрытых камер, они часто предупреждают других участников движения, играя роль "охранников", забывая при этом о том, что в России моргание фарами считается нарушением.

Эксперты рассказали, какая уловка позволяет штрафовать за моргание фарами
Фото: golyanovo.mos.ru by Сайт управы Гольяново, CC BY 4.0

Подобное предупреждение распространено не только у нас, но и во многих других странах. Российские водители используют простой сигнал — моргание дальним светом, чтобы дать знать: "Осторожно, ГИБДД на охоте!" Этот простой жест раздражает служителей закона и операторов мобильных камер, которые теряют часть потенциальных штрафов из-за таких предупреждений.

Иногда оскорбленные сотрудники ГИБДД в ответ выписывают штрафы водителям за подсказку о засаде, но законность таких наказаний сомнительна и может быть успешно оспорена в суде. Национальные правила дорожного движения не содержат прямого запрета на моргание фарами. Напротив, ПДД разрешает использовать мигание фар для предупреждения о перестроении или опасности на дороге.

Если вас все же оштрафуют за моргание дальним светом, можно объяснить, что это было сделано с целью безопасности других водителей. В законе прописаны случаи, когда использование дальнего света допустимо и необходимо, но инспекторы могут находить тонкости, чтобы оштрафовать вас. Штраф зависит от ваших объяснений и способности общаться дипломатично.

Статьи ПДД четко определяют условия для включения дальнего света, что дает основание для штрафов при его неправильном использовании. Однако в случае подмигивания дальним светом прямых указаний на штраф нет, и такой штраф можно оспорить через апелляционные жалобы. Многие водители избегают этого из-за несоответствия затрат и результатов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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