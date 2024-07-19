Применение дешевого моторного масла может привести к катастрофическим последствиям для вашего автомобиля

В настоящее время на рынке представлено огромное количество моторных масел для автомобилей, и выбрать подходящее по соотношению цена/качество достаточно сложно. Следует помнить, что покупка дешевого масла в стремлении сэкономить может привести к серьезным проблемам для двигателя вашего автомобиля.
Моторное масло играет ключевую роль в нормальной работе двигателя: оно смазывает движущиеся части, снижает трение, охлаждает мотор и защищает его от износа. Качественное масло способствует чистоте двигателя, предотвращая накопление вредных отложений и шлаков, благодаря своим свойствам и соответствию стандартам качества.
В дешевых маслах содержится меньше высококачественных присадок — химических веществ, улучшающих характеристики масла. Присадки предотвращают коррозию, улучшают смазочные свойства, снижают уровень окисления и предотвращают образование шлама.
Из-за недостатка таких присадок в дешевых маслах, они быстрее теряют свои свойства, что приводит к повышенному износу двигателя.
Одним из ключевых недостатков дешевого масла является его низкая термостабильность. В условиях высоких температур, возникающих в двигателе, дешевое масло быстро разлагается, теряя свои смазочные свойства. Это увеличивает трение между деталями, что может привести к перегреву двигателя и его выходу из строя.
В некоторых случаях использование низкокачественного масла может спровоцировать заклинивание мотора, что потребует дорогостоящего ремонта, вплоть до полной замены двигателя.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.