Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во Франции мэр дал приказ дождю закончиться
Как подозвать незнакомую кошку?
Что добавить в овощной салат, чтобы в нем стало больше белка
Бритье рук: как сохранить кожу рук гладкой и нежной
Под поверхностью Меркурия могут скрываться 15 километров твердых алмазов
Российские виноделы столкнулись с техническими проблемами из-за санкций
Борис Писториус считает,что ракеты США в Германии не создают военной угрозы для стран
Черноморские курорты России остались без воды и света
Бизнес-тренер стала жертвой аферистов и отдала им 16 млн. рублей
Секреты холостого хода: сколько топлива сжигают популярные авто

Сколько топлива сжигается разными двигателями на холостых

1:24
Авто

В рамках эксперимента с автомобилями Nissan X-Trail, Kia Rio и Lada Largus были проведены замеры расхода топлива в стационарных условиях. Эти замеры соответствовали контрольным условиям работы автомобиля на холостом ходу, что позволило зафиксировать стабильные показатели.

Сколько топлива сжигается разными двигателями на холостых
Фото: freepik.com is licensed under public domain

При анализе собранных данных выяснилось, что расход топлива в пределах 0,8-0,9 литра в час характерен для всех трех моделей. Это свидетельствует о сопоставимых уровнях топливной экономичности при работе на холостом ходу.

Важно отметить, что различия в экологических стандартах Евро-4 и Евро-5 могут оказывать влияние на работу двигателя в других режимах эксплуатации.

Например, Kia Rio, соответствующий стандарту Евро-5, характеризуется более низким уровнем выбросов вредных веществ благодаря использованию сложных систем контроля выхлопа.

Для автолюбителей и технических специалистов эти замеры предоставляют ценную информацию. Знание точного расхода топлива на холостом ходу помогает эффективно планировать расходы на эксплуатацию автомобиля, а понимание соответствия экологическим стандартам способствует осознанному выбору транспортного средства с учетом экологической ответственности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказываются от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Свежий салат из молодой капусты: добавьте к нему ещё один ингредиент для нового вкуса
Как навсегда победить колорадского жука на вашем огороде: проверенные методы
Как навсегда победить колорадского жука на вашем огороде: проверенные методы
Последние материалы
Появились признаки возможного ухода байдена из политики
Сколько топлива сжигается разными двигателями на холостых
Никита Кологривый поругался с водителями грузовика на дороге
Брат Горшенёва прокомментировал перспективы продолжения сериала "Король и Шут"
Apple и NVIDIA тренировали свои нейросети на видеороликах с YouTube
Как отразить пенальти? Опыт Артема Реброва
Чесноков: Олимпийские соревнования в реке Сена? Воздержался бы от этого занятия
Ветеринары рассказали, почему собака зевает
Почему листья томатов "крутятся" и что это значит?
Врач Осипов: слова ВОЗ о новой пандемии - популистские заявления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников