Эксперт раскрыл секрет: как купить битый автомобиль и сэкономить 700 тысяч рублей

Эксперт рассказал, в каких случаях есть смысл покупать битый автомобиль

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При покупке подержанного автомобиля многие сразу отвергают битые варианты. Однако, как сообщает издание Quto, такие машины могут стать выгодной сделкой. Об этом рассказал эксперт владелец автомастерской "Центр кузовного ремонта" Владимир Беспалов. По его словам, он покупает исключительно автомобили после аварий. И это всегда свежие машины, которым не более трех лет.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Последним приобретением Владимира стал двухлетний VW Tiguan Allspace. Бывший владелец решил не чинить автомобиль после ДТП, несмотря на страховую выплату, и продал его со скидкой в 1 миллион рублей. Приведение паркетника в идеальное состояние обошлось всего в 300 тысяч рублей.

Таким образом, выгода составила 700 тысяч рублей. Однако, прежде чем решиться на такую сделку, необходимо тщательно подготовиться: составить список нужных запчастей и подсчитать их стоимость.

Стоит отметить, что сам эксперт пользовался собственным оборудованием и выполнял большинство работ самостоятельно. В противном случае затраты бы значительно возросли. Поэтому выбирать битый автомобиль лучше из нескольких категорий.

Первая — машины с множеством мелких повреждений. По словам эксперта, вложения в такое транспортное средство составят около 50 тысяч рублей.

Вторая категория — автомобили с крупными повреждениями легкозаменяемыми деталями, например, багажником, крыльями или капотом.

И третья — машины после городских ДТП. Главное здесь — выявить наличие скрытых повреждений.