Эксперт раскрыл секрет: как купить битый автомобиль и сэкономить 700 тысяч рублей

При покупке подержанного автомобиля многие сразу отвергают битые варианты. Однако, как сообщает издание Quto, такие машины могут стать выгодной сделкой. Об этом рассказал эксперт владелец автомастерской "Центр кузовного ремонта" Владимир Беспалов. По его словам, он покупает исключительно автомобили после аварий. И это всегда свежие машины, которым не более трех лет.
Последним приобретением Владимира стал двухлетний VW Tiguan Allspace. Бывший владелец решил не чинить автомобиль после ДТП, несмотря на страховую выплату, и продал его со скидкой в 1 миллион рублей. Приведение паркетника в идеальное состояние обошлось всего в 300 тысяч рублей.
Таким образом, выгода составила 700 тысяч рублей. Однако, прежде чем решиться на такую сделку, необходимо тщательно подготовиться: составить список нужных запчастей и подсчитать их стоимость.
Стоит отметить, что сам эксперт пользовался собственным оборудованием и выполнял большинство работ самостоятельно. В противном случае затраты бы значительно возросли. Поэтому выбирать битый автомобиль лучше из нескольких категорий.
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