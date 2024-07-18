Автоэксперт Стрельбицкий: правда о лживых показаниях приборов вашего авто

Иногда приборы в автомобиле могут показывать неверные данные, и на это есть определенные причины, объясняет глава департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий. По его словам, существует запрограммированное искажение показаний приборов: некоторые из них намеренно завышают или занижают данные по различным причинам. Это делается в интересах водителей.
Например, спидометр показывает скорость на 5-10% больше реальной, чтобы водитель случайно не превысил допустимую скорость, поясняет эксперт. Также датчик температуры охлаждающей жидкости может искажать данные, показывая при исправной системе 90 градусов, хотя реальная рабочая температура около 110 градусов, чтобы не пугать водителя.
Однако бывают и настоящие проблемы с приборами. Часто они возникают, если автомобиль был залит водой или при агрессивном стиле вождения. В таких случаях требуется диагностика в автосервисе.
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