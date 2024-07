За какой промежуток времени из организма выводится алкоголь?

Your browser does not support the audio element.

Сегодня в интернете можно найти множество таблиц, где указано время вывода из организма различных доз алкоголя. Однако эти данные являются средними, пишет autonews.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние