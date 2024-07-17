За какой промежуток времени из организма выводится алкоголь?

Через какой временной интервал выветривается алкоголь?

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Сегодня в интернете можно найти множество таблиц, где указано время вывода из организма различных доз алкоголя. Однако эти данные являются средними, пишет autonews.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

Реальные показатели могут значительно отличаться в зависимости от возраста, веса, пола и индивидуальных особенностей организма.

Поэтому после употребления алкоголя рекомендуется воспользоваться общественным транспортом или услугой "трезвый водитель".

Следует помнить, что алкоголь усваивается гораздо быстрее, чем выводится из организма. Для ориентировки можно принять следующие данные:

после кружки пива (500 г) алкотестер не покажет опьянения минимум через 2,5 часа;

после бокала шампанского (250 г) — почти через четыре часа;

после рюмки водки (62 г) — не менее чем через 3,5 часа.

Также стоит помнить, что алкоголь присутствует в некоторых лекарствах, продуктах и безалкогольных напитках.