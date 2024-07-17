За какой промежуток времени из организма выводится алкоголь?

Сегодня в интернете можно найти множество таблиц, где указано время вывода из организма различных доз алкоголя. Однако эти данные являются средними, пишет autonews.
Реальные показатели могут значительно отличаться в зависимости от возраста, веса, пола и индивидуальных особенностей организма.
Поэтому после употребления алкоголя рекомендуется воспользоваться общественным транспортом или услугой "трезвый водитель".
Следует помнить, что алкоголь усваивается гораздо быстрее, чем выводится из организма. Для ориентировки можно принять следующие данные:
Также стоит помнить, что алкоголь присутствует в некоторых лекарствах, продуктах и безалкогольных напитках.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.