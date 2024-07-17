Замена масляного фильтра: как часто это нужно делать

Как и при замене других технических жидкостей в автомобиле, следует придерживаться рекомендаций автопроизводителя.
Если, например, производитель рекомендует менять масло раз в 15 тысяч километров, то стоит учесть особенности эксплуатации транспортного средства и сократить этот интервал до 10 тысяч километров для профилактических целей. Меняем масло — обновляем масляный фильтр.
Такая мера позволит учитывать условия эксплуатации автомобиля в России, такие как холодная погода зимой, длительное межсезонье, высокая влажность, интенсивное движение в крупных городах с частыми пробками и т. д.
Все эти факторы негативно влияют на состояние технических жидкостей и их фильтров, поэтому сокращение интервалов межсервисного обслуживания является оправданным шагом для поддержания надлежащего состояния автомобиля.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.