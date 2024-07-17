Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Брухунова о своём отдыхе: "Это не поездка на море"
Как победить крота на огороде?
Вредные компоненты шампуня: что вызывает седину и ломкость волос
Средняя ставка по ипотеке превысила 19,6%, подсчитал "Дом.РФ"
Выявление поддельного парфюма: на что обратить внимание при покупке
Глава департамента туризма Бали запретил туристам ходить в бикини и бюстгальтерах
Действительно ли первый прием пищи самый важный
Стало известно, за какими животными легче всего ухаживать
Бойцы ВДВ вышли к каналу "Северский Донец — Донбасс" от Калинино
Замена масляного фильтра: как часто это нужно делать

Как часто нужно менять масляный фильтр?

0:57
Авто

Как и при замене других технических жидкостей в автомобиле, следует придерживаться рекомендаций автопроизводителя.

Как часто нужно менять масляный фильтр?
Фото: Wikipedia by Roman Zázvorka, CC BY-SA 3.0

Если, например, производитель рекомендует менять масло раз в 15 тысяч километров, то стоит учесть особенности эксплуатации транспортного средства и сократить этот интервал до 10 тысяч километров для профилактических целей. Меняем масло — обновляем масляный фильтр.

Такая мера позволит учитывать условия эксплуатации автомобиля в России, такие как холодная погода зимой, длительное межсезонье, высокая влажность, интенсивное движение в крупных городах с частыми пробками и т. д.

Все эти факторы негативно влияют на состояние технических жидкостей и их фильтров, поэтому сокращение интервалов межсервисного обслуживания является оправданным шагом для поддержания надлежащего состояния автомобиля.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как обрезать и подкормить розы в июле, чтобы они порадовали пышным цветением

Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.

Правила июльской обрезки и подкормки роз для обильного цветения
Секреты июльского посева укроп
Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень
Почему дизельные автомобили — это плохой выбор для России
Паутинный клещ уничтожает ваш урожай: как спасти свои растения прямо сейчас
Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории Андрей Николаев США в принципе не могут вести свою лояльную России политику Дмитрий Плотников
Растрогают вас до слёз: топ-3 самых милых пород кошек
Стало известно о свадьбе самой красивой внучки Михалкова: 21-летняя Наташа вышла замуж
Как правильно ухаживать за клубникой после сбора ягод: 5 незаменимых советов для активного роста и развития
Как правильно ухаживать за клубникой после сбора ягод: 5 незаменимых советов для активного роста и развития
Последние материалы
Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории
Как приготовить сочную кукурузу
Беспилотные автобусы от компании Hongqi вышли на линию
Спад цен: что ждёт рынок новостроек в России?
Пользователей Hamster Kombat просят срочно привязать кошельки
Как сделать губы выразительнее и объемнее: советы визажиста
Ветеринар рассказала, как помочь собаке справиться с одиночеством
США в принципе не могут вести свою лояльную России политику
Водка и уксус помогут забыть о сорняках на участке
Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан 35 европейских стран
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников