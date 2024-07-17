Замена масляного фильтра: как часто это нужно делать

Как часто нужно менять масляный фильтр?

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Как и при замене других технических жидкостей в автомобиле, следует придерживаться рекомендаций автопроизводителя.

Фото: Wikipedia by Roman Zázvorka, CC BY-SA 3.0

Если, например, производитель рекомендует менять масло раз в 15 тысяч километров, то стоит учесть особенности эксплуатации транспортного средства и сократить этот интервал до 10 тысяч километров для профилактических целей. Меняем масло — обновляем масляный фильтр.

Такая мера позволит учитывать условия эксплуатации автомобиля в России, такие как холодная погода зимой, длительное межсезонье, высокая влажность, интенсивное движение в крупных городах с частыми пробками и т. д.

Все эти факторы негативно влияют на состояние технических жидкостей и их фильтров, поэтому сокращение интервалов межсервисного обслуживания является оправданным шагом для поддержания надлежащего состояния автомобиля.