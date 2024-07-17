Компания Hongqi из Китая разработала беспилотный автобус

Компания Hongqi, чьи автомобили официально представлены на российском рынке, разработала беспилотный микроавтобус, пишет motorpage.
На китайских дорогах уже можно увидеть один из таких автобусов.
У компании Hongqi имеется опыт производства автобусов. В их модельном ряду есть небольшой пассажирский автобус Guoyue, который способен вместить до 23 человек. Его предшественником был автобус Hongqi CA630, созданный на базе советской модели "Юность", собиравшейся на заводе ЗИЛ.
Новый микроавтобус Hongqi может вместить около 10 человек. Дизайн выполнен в стиле современных моделей компании. Однако вопросы возникают относительно работы автопилота, о котором пока мало известно. В Китае существует тенденция к развитию беспилотных транспортных средств, и системы автопилота активно развиваются. Несмотря на это, многие китайские водители жалуются на непредсказуемость работы беспилотников, которая может привести к пробкам или даже аварийным ситуациям.
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