Компания Hongqi из Китая разработала беспилотный автобус

Беспилотные автобусы от компании Hongqi вышли на линию

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Hongqi, чьи автомобили официально представлены на российском рынке, разработала беспилотный микроавтобус, пишет motorpage.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

На китайских дорогах уже можно увидеть один из таких автобусов.

У компании Hongqi имеется опыт производства автобусов. В их модельном ряду есть небольшой пассажирский автобус Guoyue, который способен вместить до 23 человек. Его предшественником был автобус Hongqi CA630, созданный на базе советской модели "Юность", собиравшейся на заводе ЗИЛ.

Новый микроавтобус Hongqi может вместить около 10 человек. Дизайн выполнен в стиле современных моделей компании. Однако вопросы возникают относительно работы автопилота, о котором пока мало известно. В Китае существует тенденция к развитию беспилотных транспортных средств, и системы автопилота активно развиваются. Несмотря на это, многие китайские водители жалуются на непредсказуемость работы беспилотников, которая может привести к пробкам или даже аварийным ситуациям.