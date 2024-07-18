Стало известно, почему задний и полный привод могут разорить вас

Недостатки автомобилей с задним и полным приводом: мнение опытного автомеханика

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На современном автомобильном рынке подавляющее большинство моделей оснащены передним или полным приводом, однако некоторые автопроизводители продолжают выпускать автомобили с задним приводом. Опытный автомеханик поделился своими наблюдениями о главных недостатках таких автомобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by M 93, CC0

Полный привод встречается реже и чаще всего устанавливается на внедорожники или премиальные автомобили. Задний привод характерен для премиум-моделей среднего класса. Эксперт не рекомендовал выбирать автомобили с задним или полным приводом по ряду причин, связанных с финансовыми затратами на обслуживание. Ремонт и содержание переднеприводных автомобилей ощутимо дешевле. Модели с задним или полным приводом требуют большего технического ухода и иногда дорогостоящего ремонта, что может увеличить стоимость обслуживания в 1,5-2 раза из-за их более сложной конструкции.

Автомобили с задним и полным приводом имеют больше конструктивных элементов, требующих регулярного технического ухода. Такие модели предлагают высокий уровень комфорта и динамичные характеристики на дороге, но их эксплуатация требует значительных финансовых вложений на протяжении всего срока использования. Особые трудности возникают зимой: заднеприводные автомобили могут испытывать проблемы при движении на подъемах, покрытых наледью. Качественная зимняя резина может сделать езду более безопасной, но это также означает дополнительные затраты.

На скользкой дороге поведение заднеприводного автомобиля существенно отличается. Водитель должен контролировать не только руль, но и педаль газа, чтобы избежать заноса, что требует особого внимания и навыков, которые не всегда есть у начинающих автомобилистов.