Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Милош Бикович заявил, что не станет играть в политизированных фильмах
Алсу намекнула на вину бывшего мужа в накрутке голосов в шоу "Голос. Дети"
IT-специалист Ситнов: для сушки смартфона запустите на нём тесты производительности
Мадонна снова стала работать над байопиком о самой себе
Энергопотребление на юге России превысило зимние максимумы
Эксперты ответили, куда "убегают лошадки" из двигателя
Как специи могут продлить молодость и улучшить фигуру
Тарасова против того, чтобы каналы не транслировали Игры-2024
Как получить бесплатные бонусы в Zenless Zone Zero
Стало известно, почему задний и полный привод могут разорить вас

Недостатки автомобилей с задним и полным приводом: мнение опытного автомеханика

1:56
Авто

На современном автомобильном рынке подавляющее большинство моделей оснащены передним или полным приводом, однако некоторые автопроизводители продолжают выпускать автомобили с задним приводом. Опытный автомеханик поделился своими наблюдениями о главных недостатках таких автомобилей.

Недостатки автомобилей с задним и полным приводом: мнение опытного автомеханика
Фото: commons.wikimedia.org by M 93, CC0

Полный привод встречается реже и чаще всего устанавливается на внедорожники или премиальные автомобили. Задний привод характерен для премиум-моделей среднего класса. Эксперт не рекомендовал выбирать автомобили с задним или полным приводом по ряду причин, связанных с финансовыми затратами на обслуживание. Ремонт и содержание переднеприводных автомобилей ощутимо дешевле. Модели с задним или полным приводом требуют большего технического ухода и иногда дорогостоящего ремонта, что может увеличить стоимость обслуживания в 1,5-2 раза из-за их более сложной конструкции.

Автомобили с задним и полным приводом имеют больше конструктивных элементов, требующих регулярного технического ухода. Такие модели предлагают высокий уровень комфорта и динамичные характеристики на дороге, но их эксплуатация требует значительных финансовых вложений на протяжении всего срока использования. Особые трудности возникают зимой: заднеприводные автомобили могут испытывать проблемы при движении на подъемах, покрытых наледью. Качественная зимняя резина может сделать езду более безопасной, но это также означает дополнительные затраты.

На скользкой дороге поведение заднеприводного автомобиля существенно отличается. Водитель должен контролировать не только руль, но и педаль газа, чтобы избежать заноса, что требует особого внимания и навыков, которые не всегда есть у начинающих автомобилистов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Сводка с фронта: в Волчанске начали сдаваться боевики ВСУ, призванные из тюрем, наступление на Торецк
Киев решил обманом "прощать" дезертиров ВСУ, если те сами вернулись в часть Дмитрий Плотников Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Последние материалы
Милош Бикович заявил, что не станет играть в политизированных фильмах
IT-специалист Ситнов: для сушки смартфона запустите на нём тесты производительности
Алсу намекнула на вину бывшего мужа в накрутке голосов в шоу "Голос. Дети"
Киев решил обманом "прощать" дезертиров ВСУ, если те сами вернулись в часть
Эксперты ответили, куда "убегают лошадки" из двигателя
Мадонна снова стала работать над байопиком о самой себе
Энергопотребление на юге России превысило зимние максимумы
Как специи могут продлить молодость и улучшить фигуру
Тарасова против того, чтобы каналы не транслировали Игры-2024
Как получить бесплатные бонусы в Zenless Zone Zero
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников