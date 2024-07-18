Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как экзотические фрукты помогают в уходе за кожей: маски и пилинги
Лопес и Аффлек не стали праздновать важную для их отношений дату
Обновления Windows 11: улучшения меню «Пуск» и новые функции
Пострадавшие в аварии с автобусом на Алтае требуют компенсации
Как спасти вчерашние макароны и сделать их вкуснее
Колин Фёрт присоединился к касту сериала о юном Шерлоке Холмсе
Елена Малышева показала забавную внучку Анечку
Суд стал последствием драки на чемпионате России по парусному спорту
С 1 августа семьи с детьми смогут претендовать на новые выплаты
Смертельная ошибка водителей: как неправильное давление в шинах может привести к катастрофе

Почему разнобой давления в шинах опасен: мнение эксперта ГАИ

1:39
Авто

Многие водители обращают внимание на давление в шинах только при сезонной замене резины, что может привести к опасным последствиям. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, почему разнобой давления в шинах опасен и как он влияет на безопасность и управляемость автомобиля.

Почему разнобой давления в шинах опасен: мнение эксперта ГАИ
Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

Неравномерное давление в шинах может возникать из-за изменений температуры, что приводит к сжатию или расширению воздуха в шинах. Еще одной причиной может быть нерегулярный контроль давления водителем. Визуально определить проблему часто невозможно, особенно для задних колес, которые несут меньшую нагрузку. Усиленные боковины современных шин также затрудняют выявление проблемы на глаз.

Основная опасность заключается в изменении размера и формы пятна контакта с дорогой, что приводит к неодинаковому сопротивлению качению колес. Полуспущенная шина перераспределяет нагрузку на боковины, что вызывает их прогиб и ускоренный износ. Это может сказаться на долговечности и безопасности автомобиля.

Полуспущенное заднее колесо может не быть заметным при движении по городу, но в критической ситуации на высокой скорости это может привести к непредсказуемому поведению автомобиля и увеличению риска аварии. Неравномерное давление в передних колесах вызывает "плавание" машины по дороге и затрудняет управление при торможении, создавая опасность на дороге. В сравнении с этими проблемами, повышенный расход топлива и неравномерный износ шин кажутся незначительными.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых

Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.

PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Сводка с фронта: в Волчанске начали сдаваться боевики ВСУ, призванные из тюрем, наступление на Торецк
Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории Андрей Николаев
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Последние материалы
Елена Малышева показала забавную внучку Анечку
Суд стал последствием драки на чемпионате России по парусному спорту
С 1 августа семьи с детьми смогут претендовать на новые выплаты
Почему разнобой давления в шинах опасен: мнение эксперта ГАИ
Житель Нью-Йорка побил рекорд, поймав древнюю щуку
Стало известно, чем обрабатывать баклажаны в начале июля
В PS Store началась летняя распродажа
Яна Поплавская прокомментировала возможный запрет турецких сериалов в РФ
Как сохранить блонд в идеальном состоянии летом
В Санкт-Петербурге начались съёмки 24-го сезона "Тайн следствия"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников