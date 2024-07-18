Смертельная ошибка водителей: как неправильное давление в шинах может привести к катастрофе

Почему разнобой давления в шинах опасен: мнение эксперта ГАИ

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители обращают внимание на давление в шинах только при сезонной замене резины, что может привести к опасным последствиям. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, почему разнобой давления в шинах опасен и как он влияет на безопасность и управляемость автомобиля.

Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

Неравномерное давление в шинах может возникать из-за изменений температуры, что приводит к сжатию или расширению воздуха в шинах. Еще одной причиной может быть нерегулярный контроль давления водителем. Визуально определить проблему часто невозможно, особенно для задних колес, которые несут меньшую нагрузку. Усиленные боковины современных шин также затрудняют выявление проблемы на глаз.

Основная опасность заключается в изменении размера и формы пятна контакта с дорогой, что приводит к неодинаковому сопротивлению качению колес. Полуспущенная шина перераспределяет нагрузку на боковины, что вызывает их прогиб и ускоренный износ. Это может сказаться на долговечности и безопасности автомобиля.

Полуспущенное заднее колесо может не быть заметным при движении по городу, но в критической ситуации на высокой скорости это может привести к непредсказуемому поведению автомобиля и увеличению риска аварии. Неравномерное давление в передних колесах вызывает "плавание" машины по дороге и затрудняет управление при торможении, создавая опасность на дороге. В сравнении с этими проблемами, повышенный расход топлива и неравномерный износ шин кажутся незначительными.