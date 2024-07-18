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Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов

Как продлить жизнь вариатору: советы эксперта

1:34
Авто

В последние годы вариаторы стали популярным выбором для новых автомобилей. Однако этот тип трансмиссии очень чувствителен к условиям эксплуатации и легко перегревается, что может привести к серьезным проблемам. Владелец сервисного центра в интервью порталу njcar.ru поделился советами по продлению ресурса вариатора.

Как продлить жизнь вариатору: советы эксперта
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Основная проблема вариаторов – перегрев рабочей жидкости при повышенных нагрузках. При достижении температуры в 80 градусов начинаются проблемы, а на 115 градусах трансмиссионная жидкость теряет эффективность, что может привести к износу и образованию металлической стружки. В таких случаях вариатор переходит в аварийный режим, о чем сообщает индикатор перегрева.

Перегреть вариатор можно, длительно двигаясь на высоких оборотах или частыми пробуксовками и резкими ускорениями в городе. Многие автопроизводители экономят на установке дополнительного радиатора охлаждения, что усугубляет проблему. Опытные автолюбители рекомендуют устанавливать дополнительные радиаторы охлаждения и следить за температурой жидкости.

Такой радиатор особенно полезен, если основной теплообменник засоряется грязью, что часто происходит в условиях грязных дорог или при нехватке регулярного ухода. Установка дополнительного радиатора охлаждения становится не только мерой предосторожности, но и залогом долгосрочной надежности и безопасности работы вариатора автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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