Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов

Как продлить жизнь вариатору: советы эксперта

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В последние годы вариаторы стали популярным выбором для новых автомобилей. Однако этот тип трансмиссии очень чувствителен к условиям эксплуатации и легко перегревается, что может привести к серьезным проблемам. Владелец сервисного центра в интервью порталу njcar.ru поделился советами по продлению ресурса вариатора.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Основная проблема вариаторов – перегрев рабочей жидкости при повышенных нагрузках. При достижении температуры в 80 градусов начинаются проблемы, а на 115 градусах трансмиссионная жидкость теряет эффективность, что может привести к износу и образованию металлической стружки. В таких случаях вариатор переходит в аварийный режим, о чем сообщает индикатор перегрева.

Перегреть вариатор можно, длительно двигаясь на высоких оборотах или частыми пробуксовками и резкими ускорениями в городе. Многие автопроизводители экономят на установке дополнительного радиатора охлаждения, что усугубляет проблему. Опытные автолюбители рекомендуют устанавливать дополнительные радиаторы охлаждения и следить за температурой жидкости.

Такой радиатор особенно полезен, если основной теплообменник засоряется грязью, что часто происходит в условиях грязных дорог или при нехватке регулярного ухода. Установка дополнительного радиатора охлаждения становится не только мерой предосторожности, но и залогом долгосрочной надежности и безопасности работы вариатора автомобиля.