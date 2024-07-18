Водители, будьте осторожны: что делать, если вам пришёл чужой штраф

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Что делать, если пришёл чужой штраф: советы юриста

1:04
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В случае получения штрафа за нарушение, которое вы не совершали, необходимо обратиться в Госавтоинспекцию и МВД, сообщил юрист Лев Воропаев. Если постановление о штрафе было выписано в автоматическом режиме, его можно обжаловать на сайте "Госуслуги".

Что делать, если пришёл чужой штраф: советы юриста
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Если штраф был выписан сотрудником ГИБДД при остановке автомобиля, претензию следует подать через почту в ГАИ того региона или района, где работает сотрудник, выписавший штраф. Лев Воропаев также отметил, что, если у водителя есть подозрения, что кто-то использует копию его водительских прав, необходимо написать заявление в МВД. В заявлении нужно указать свои предположения, попросить провести проверку и принять меры, если подозрения подтвердятся. К заявлению приложить постановление о штрафе.

В таких ситуациях важно не оставлять дело на самотёк и действовать оперативно, чтобы избежать неприятных последствий и лишних финансовых затрат.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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