Заправка кондиционера на обочине: как дешевизна обернется катастрофой для вашего авто

Почему заправка кондиционера на обочине может обернуться дорогостоящим ремонтом

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Стремление сэкономить на обслуживании автомобиля приводит к процветанию мобильных пунктов заправки кондиционеров прямо на обочинах дорог. Такие мобильные сервисы можно встретить как в городах, так и в пригородах. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов объяснил "Российской газете", почему эти услуги могут быть опасны.

Фото: openverse by MotorVerso, CC BY 2.0

Основная проблема заключается в некачественном фреоне, который может использоваться в таких пунктах. Часто это дешевый хладагент, предназначенный для холодильников, который не подходит для автомобильных кондиционеров. Использование неподходящего фреона может привести к выходу из строя компрессора и других элементов системы кондиционирования.

Кроме того, у мобильных пунктов отсутствует необходимое оборудование для проверки качества фреона, проведения правильного теста вакуумации и проверки давления. На сертифицированных станциях эти процедуры выполняются с помощью специализированного оборудования, что гарантирует правильность заправки. В отличие от этого, на обочине обычно не проводят проверку на утечки и не выполняют необходимый ремонт системы.

Если после такой заправки кондиционер выходит из строя, то предъявить претензии уже некуда, так как мобильные пункты не имеют постоянного места работы. Никита Родионов подчеркнул, что попытка сэкономить на заправке кондиционера может обернуться дорогостоящим ремонтом системы.