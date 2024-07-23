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Почему эти популярные модели вызывают подозрения у полиции при регистрации

Перерегистрация популярных моделей: какие машины требуют тщательной проверки

1:54
Авто

При перерегистрации транспортных средств на некоторые модели легковых автомобилей сотрудники госслужбы обращают особое внимание. Представитель ГАИ рассказал, к каким машинам это относится, а также на что следует обращать внимание при покупке транспортного средства на вторичном рынке, если оно входит в зону риска и требует более тщательной проверки.

Перерегистрация популярных моделей: какие машины требуют тщательной проверки
Фото: Wikipedia by U.S. Customs and Border Protection, PDM

Более тщательная проверка связана с данными, предоставляемыми страховыми компаниями в ГАИ. При оформлении и постановке на учет автомобилей, которые входят в список наиболее угоняемых в стране, полицейские проводят наиболее тщательный осмотр, чтобы убедиться в легальности машины. Самые популярные марки для угонов — это KIA, Hyundai, Mitsubishi, Ford и Lexus. Хотя эти автомобили не поступают в нашу страну официально, они пользуются большим спросом среди населения.

Полицейский также выделил конкретные модели машин, которые проходят более тщательную проверку по той же причине. Это Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser, Range Rover и Lexus LX.

Автомобиль почти гарантированно будет отправлен на экспертизу, если панель с номером или номер двигателя деформированы либо на них видны следы ранее проведенного ремонта, что усложняет идентификацию. В этом случае могут возникнуть подозрения о возможной подделке, поэтому полицейские будут проводить тщательную проверку. Это связано с тем, что злоумышленники, угоняющие автомобили, часто подменяют VIN-номера. Эксперт отметил, что если выбранный автомобиль на вторичном рынке входит в зону риска, стоит провести тщательную проверку всех его компонентов, чтобы постановка на учет не осложнилась непредвиденными трудностями.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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