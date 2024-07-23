Не заправляйте кондиционер у "обочечников": узнайте, чем это грозит вашему авто

Почему не стоит заправлять кондиционер автомобиля у случайных мастеров

1:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Во многих регионах нашей страны это лето было крайне жарким, с побитыми температурными рекордами. В таких условиях многие автомобилисты активно используют кондиционеры в своих транспортных средствах. Однако, несмотря на это, водители продолжают экономить на обслуживании автомобилей, например, заправляя кондиционер у случайных мастеров на обочине. Издание "Актуальные новости" объяснило, почему так делать не стоит.

Фото: wikipediа by The Car Spy, CC BY 2.0

Автоэксперт Никита Родионов пояснил, что не следует обращаться к так называемым "народным" станциям, поскольку невозможно убедиться в качестве используемого ими фреона. Определить, какой хладагент заправляется в систему, очень сложно. Для автомобильных кондиционеров используются специальные марки фреона, и использование более дешевых аналогов, предназначенных, например, для холодильников, может привести к серьезным поломкам, таким как выход из строя компрессора.

На сертифицированных СТО проводится проверка качества фреона, правильный тест вакуумации и контроль давления. Всё это возможно только при наличии специального оборудования, которого у мастеров на обочине нет. В результате система может быть заправлена неправильно, и в случае поломки автомобилисту некуда будет обратиться с претензиями. Мобильные пункты заправки не имеют постоянного расположения и могут просто исчезнуть на следующий день, а водителю придется потратить значительную сумму на ремонт климатической системы.