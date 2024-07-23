Почему китайские кроссоверы не могут буксировать прицепы

Ограничения буксировки прицепов у китайских автомобилей

1:43 Your browser does not support the audio element. Авто

В России после ухода большинства европейских производителей с рынка автомобили китайского производства, особенно кроссоверы, стали очень популярными. Эти автомобили часто позиционируются как машины для активного отдыха и туризма. Однако представитель ГАИ отметил, что у большинства китайских автомобилей отсутствует возможность буксировки прицепа.

Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, CC BY-SA 4.0

При детальном изучении их Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) выяснилось, что у многих китайских брендов в графе, где должна быть указана минимальная масса прицепа, указано, что буксировка не предусмотрена. Это касается таких популярных марок, как Geely, Chery и Omoda.

Если владельцы самостоятельно установят фаркоп, у сотрудников ГАИ могут возникнуть вопросы. В данный момент запрещено изменять конструкцию транспортного средства и устанавливать детали, не предусмотренные производителем. Дилеры могут предлагать установку фаркопа на китайскую машину, но эксперт рекомендует отказаться от этого. В противном случае владельцу придется проходить самостоятельную экспертизу на соответствие безопасности, чтобы получить разрешение на использование этого дополнения.

Однако не все китайские автомобили неспособны буксировать прицепы. Haval Dargo, Haval H9 и автомобили марки Great Wall, согласно их ОТТС, могут буксировать прицепы как с тормозной системой, так и без нее. Если возможность буксировки прицепа принципиальна для водителя, стоит уточнить это на этапе выбора автомобиля китайского бренда.