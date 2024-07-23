Не покупайте новый автомобиль, пока не прочтёте это: узнайте, почему они стали одноразовыми

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Причины уменьшения срока службы автомобилей в последние годы

2:01
Авто

В последние годы многие автовладельцы заметили, что реальный срок службы автомобилей значительно сократился по сравнению с прошлым. Запрограммированное старение внедряется в современные транспортные средства еще на этапе их проектирования. Эксперты назвали пять причин, по которым срок службы машин значительно уменьшился и теперь составляет минимальные значения.

Причины уменьшения срока службы автомобилей в последние годы
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Автопроизводители стремятся выпускать машины, которые будут без проблем служить в течение гарантийного срока. Поскольку он составляет до 5 лет, а в некоторых случаях ограничен одним или тремя годами, автомобили создаются с учетом этого периода.

Первая причина, почему машины стали одноразовыми, — это желание автопроизводителей поддерживать постоянный спрос на новые автомобили и получать постоянную прибыль. Чтобы улучшить характеристики машин, на этапе проектирования стараются значительно снизить вес всех компонентов. Например, в двигателях детали, которые раньше изготавливали из чугуна, начали заменять на алюминиевые. Эти детали имеют меньший срок службы и очень чувствительны к перегреву.

Многие производители заменяют стандартные гидромеханические автоматические коробки передач на более дешевые и менее долговечные вариаторы и "роботы". Кроме того, часто экономят на используемом металле. Оцинковка и антикоррозийная обработка кузова сейчас производятся для ограниченного списка деталей. Также сильно уменьшился слой лакокрасочного покрытия для экономии.

На срок службы автомобилей также влияет каталитический нейтрализатор, который устанавливается во всех современных автомобилях для уменьшения выхлопа. Срок его службы составляет всего 2-4 года, после чего керамические частицы попадают в цилиндры и поршневую группу, что может привести к выходу из строя двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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