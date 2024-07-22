Эксперт раскрыл секреты выгодных покупок битых авто: сэкономьте миллионы

Владимир Беспалов о выгоде покупки битых авто и как правильно их выбирать

1:36 Your browser does not support the audio element. Авто

При покупке подержанного автомобиля многие избегают битых вариантов. Однако, как сообщает издание Quto, это может быть довольно выгодным решением. Об этом рассказал владелец автомастерской "Центр кузовного ремонта", Владимир Беспалов. По его словам, он покупает исключительно автомобили после аварий, причем всегда свежие модели, не старше трех лет.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Последним его приобретением стал двухлетний VW Tiguan Allspace. Бывший владелец, получив страховку, не стал чинить автомобиль после ДТП и продал его со скидкой в 1 миллион рублей. Восстановление кроссовера до идеального состояния обошлось всего в 300 тысяч рублей, что позволило сэкономить 700 тысяч. Однако, прежде чем решиться на такую покупку, необходимо тщательно подготовиться, составив список нужных запчастей и подсчитав их стоимость.

Важно отметить, что сам эксперт использовал собственное оборудование и выполнял большинство работ самостоятельно. В противном случае затраты были бы гораздо выше. Поэтому выбирать битый автомобиль лучше из нескольких категорий. Первая — автомобили с множеством мелких повреждений, вложения в которые составят около 50 тысяч рублей. Вторая категория — автомобили с крупными повреждениями на легко заменяемых деталях, таких как багажник, крылья или капот. И третья — автомобили после городских ДТП, при покупке которых главное выявить наличие скрытых повреждений.