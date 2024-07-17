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Эксперт рассказал, как отличить поддельные от оригинальных тормозных колодок

Как распознать поддельные тормозные колодки?

1:11
Авто

Тормозные автомобильные колодки ввиду своей востребованности редко задерживаются на складах, пишет Quto.

Как распознать поддельные тормозные колодки?
Фото: wikipediа by Hyundai Motor Group, CC BY 3.0

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов подчеркнул важность умения различать контрафакт.

Эксперт отметил, что необходимо обращать внимание на шрифт, логотип и название производителя детали. На поддельных продуктах часто можно обнаружить незначительные отличия, например, в одной букве.

Фальшивая деталь внешне может быть совершенной копией известного бренда. Следует обратить внимание на упаковку, дизайн оригинальной упаковки может быть иным. Поддельная часть колодки часто имеет менее качественную фрикционную поверхность и может оставлять грязь на руках. Подделка быстрее изнашивается. Тормозной путь увеличивается из-за некачественного сырья, а это принципиально важно с точки зрения безопасности.

Во избежание мошенничества эксперт рекомендует приобретать запчасти у крупных и проверенных дистрибьюторов или сертифицированных СТО, обеспечивающих гарантию на детали и применяющих систему противодействия подделкам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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