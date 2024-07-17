Эксперт рассказал, как отличить поддельные от оригинальных тормозных колодок

Тормозные автомобильные колодки ввиду своей востребованности редко задерживаются на складах, пишет Quto.
Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов подчеркнул важность умения различать контрафакт.
Эксперт отметил, что необходимо обращать внимание на шрифт, логотип и название производителя детали. На поддельных продуктах часто можно обнаружить незначительные отличия, например, в одной букве.
Фальшивая деталь внешне может быть совершенной копией известного бренда. Следует обратить внимание на упаковку, дизайн оригинальной упаковки может быть иным. Поддельная часть колодки часто имеет менее качественную фрикционную поверхность и может оставлять грязь на руках. Подделка быстрее изнашивается. Тормозной путь увеличивается из-за некачественного сырья, а это принципиально важно с точки зрения безопасности.
Во избежание мошенничества эксперт рекомендует приобретать запчасти у крупных и проверенных дистрибьюторов или сертифицированных СТО, обеспечивающих гарантию на детали и применяющих систему противодействия подделкам.
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