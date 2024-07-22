Сэкономьте тысячи на автокредите с помощью этих простых советов

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Вячеслав Якубчик: как выбрать оптимальную программу автокредитования

2:12
Авто

Покупка автомобиля — важное событие, которое требует тщательной подготовки и анализа доступных вариантов. Один из ключевых аспектов — выбор подходящей кредитной программы. В интервью порталу naavtotrasse. ru эксперт рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе автокредита и какие факторы могут повлиять на это решение.

Вячеслав Якубчик: как выбрать оптимальную программу автокредитования
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

"Перед выбором кредитной программы важно определиться с автомобилем, который хочет приобрести клиент", — отметил начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов, Вячеслав Якубчик "Росбанк Авто".

Многие автопроизводители в сотрудничестве с банками предлагают специальные кредитные программы, позволяющие приобрести автомобиль на выгодных условиях. Благодаря субсидиям от брендов можно получить кредит под ставку, сниженную до 0,01% годовых, что особенно привлекательно для тех, кто планирует покупку нового автомобиля.

"Важным аспектом является размер ежемесячного платежа, который должен быть комфортным для погашения кредита", — подчеркнул эксперт.

На размер ежемесячного платежа влияет не только выбранная программа кредитования, но и срок кредита: чем он дольше, тем ниже ежемесячный платеж. Однако стоит помнить, что увеличение срока кредита может привести к увеличению общей переплаты.

"Также можно снизить сумму кредита и ежемесячного платежа, увеличив размер первоначального взноса. Например, продуктовая линейка "Росбанк Авто" предлагает широкий выбор программ с разными сроками кредита до 8 лет и возможностью первоначального взноса от 0%", — отметил Якубчик.

Таким образом, выбор оптимальной кредитной программы для покупки автомобиля требует тщательного анализа и учета множества факторов. Совместные программы автопроизводителей и банков предоставляют уникальные возможности для получения выгодных условий кредитования. Правильный подход к выбору кредита поможет не только приобрести желаемый автомобиль, но и сделать это с минимальными финансовыми затратами.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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