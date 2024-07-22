Автомобильная мойка теперь может продлить жизнь вашему авто на годы

Система мойки автомобиля значительно эволюционировала за последние несколько лет. Рынок автокосметики теперь предлагает множество товаров на любой вкус и бюджет. Но как не запутаться в этом разнообразии?
Бесконтактная мойка — первый этап ухода за автомобилем Бесконтактная мойка проводится с использованием шампуней на мойках самообслуживания, в детейлинг-центрах или у себя дома, если есть аппарат подачи воды под высоким давлением.
Первый этап
На этом этапе применяются щелочные шампуни с разным уровнем pH. Они размягчают грязь, которая затем смывается аппаратом высокого давления, подготавливая кузов к следующему этапу.
Второй этап
После бесконтактной мойки кузов необходимо отмыть вручную, чтобы удалить остатки щелочи, которые могут повредить лак. Для этого используются различные шампуни:
После ручной мойки следует сушка, для которой потребуются специальные замшевые или сушильные полотенца.
Третий этап
На заключительном этапе проводится защита и консервация кузова. Существует несколько вариантов защитных средств:
Холодный воск: наносится на чистый, мокрый автомобиль и смывается аппаратом высокого давления. Он удобен, но держится всего пару моек.
Кварцевое покрытие: наносится аналогично холодному воску, но служит дольше (4-5 двухфазных моек).
Жидкое стекло и керамика: более сложные в нанесении, но обеспечивают долговечную защиту.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.