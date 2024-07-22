Автомобильная мойка теперь может продлить жизнь вашему авто на годы

Как правильно мыть автомобиль, чтобы избежать царапин и ржавчины

2:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Система мойки автомобиля значительно эволюционировала за последние несколько лет. Рынок автокосметики теперь предлагает множество товаров на любой вкус и бюджет. Но как не запутаться в этом разнообразии?

Фото: freepik.com by artursafronovvvv, PDM

Бесконтактная мойка — первый этап ухода за автомобилем Бесконтактная мойка проводится с использованием шампуней на мойках самообслуживания, в детейлинг-центрах или у себя дома, если есть аппарат подачи воды под высоким давлением.

Первый этап

На этом этапе применяются щелочные шампуни с разным уровнем pH. Они размягчают грязь, которая затем смывается аппаратом высокого давления, подготавливая кузов к следующему этапу.

Второй этап

После бесконтактной мойки кузов необходимо отмыть вручную, чтобы удалить остатки щелочи, которые могут повредить лак. Для этого используются различные шампуни:

классический pH-нейтральный шампунь;

кислотный шампунь, нейтрализующий щелочь и подпитывающий защитные покрытия;

гидрофобный шампунь, содержащий защитные компоненты, которые отталкивают грязь и

позволяют воде скатываться. Его эффект недолговечен, поэтому шампунь придется наносить

повторно;

кварцевый шампунь, который сочетает эффекты ручного шампуня и кварцевого покрытия, он долговечнее и выдерживает до пяти двухфазных моек, но стоит дороже.

После ручной мойки следует сушка, для которой потребуются специальные замшевые или сушильные полотенца.

Третий этап

На заключительном этапе проводится защита и консервация кузова. Существует несколько вариантов защитных средств:

Холодный воск: наносится на чистый, мокрый автомобиль и смывается аппаратом высокого давления. Он удобен, но держится всего пару моек.

Кварцевое покрытие: наносится аналогично холодному воску, но служит дольше (4-5 двухфазных моек).

Жидкое стекло и керамика: более сложные в нанесении, но обеспечивают долговечную защиту.