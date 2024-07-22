Не пренебрегайте этим: грыжа на колесе может стоить вам жизни

Андрей Молодовский: как распознать и устранить грыжу на шине

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Грыжа на колесе возникает из-за повреждения внутреннего слоя шины, а именно разрыва кордовых нитей (синтетических или металлических). Обычно она проявляется на боковинах шины и редко на протекторе, выглядывая как вздутие (шишка) различных размеров и форм. В интервью порталу naavtotrasse. ru эксперт рассказал, что делать при обнаружении грыжи и можно ли самостоятельно решить эту проблему.

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"Основные причины возникновения грыжи включают наезд на яму при средних и высоких скоростях, удар о бордюр, заводской брак шины и столкновение с препятствиями при ДТП", — объясняет шинный эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью компании, Андрей Молодовский "Колеса Даром".

Очень редко грыжа не разрастается и остается маленькой, но даже в таком случае она со временем станет причиной разрыва шины при дальнейшей эксплуатации.

"Любое повреждение кордового слоя приводит к перегреву резины и повышенному давлению на этих участках. Опасность заключается в том, что боковина шины с грыжей может потерять герметичность в любой момент. Особенно опасны высокие скорости, маневры, резкие торможения и старты, а также большая загрузка автомобиля. Поэтому эксплуатация шины с грыжей противопоказана и опасна", — продолжает он.

Что делать при обнаружении грыжи?

Лучше всего при обнаружении грыжи сразу заменить шину на запаску, как при обычном проколе, и отвезти поврежденную шину в шинный сервис.

Если запаски нет, а ехать нужно, желательно немного снизить давление в поврежденном колесе и ехать медленнее, избегая резких маневров. В случае грыжи на переднем колесе рекомендуется переставить его на заднюю ось для повышения безопасности и сохранения контроля над машиной. При длительных поездках стоит периодически останавливаться для проверки давления в шине и состояния грыжи.

"Во многих случаях заводская расширенная гарантия может помочь при повреждениях грыжей, если шина от известного бренда и используется не больше года с момента покупки. Многие производители предоставляют такую гарантию при случайных эксплуатационных повреждениях, включая вздутие или разрыв боковины, что ведет к бесплатной замене шины", — отмечает Андрей.

Если же шина не новая или грыжа появилась в результате ДТП, решение о возможности ремонта зависит от заключения шинных мастеров и характера повреждения.

Можно ли качественно отремонтировать шину с грыжей?

В некоторых случаях грыжа может быть отремонтирована, но шина не вернет прежнюю прочность и ресурс.