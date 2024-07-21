Узнайте, как торможение двигателем может "убить" ваш автомобиль

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Торможение двигателем: эффективный способ экономии или угроза для машины

1:34
Авто

Многие автомобилисты используют торможение двигателем в повседневной практике. Этот метод позволяет замедлять транспортное средство без нажатия на педаль тормоза, что помогает экономить топливо и ресурс тормозных колодок, а также предотвращает занос на нестабильном дорожном покрытии. Но насколько безопасен этот способ для автомобиля?

Торможение двигателем: эффективный способ экономии или угроза для машины
Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Торможение двигателем можно использовать как основной метод или в сочетании с тормозной системой. В первом случае водитель отпускает педаль газа, и подача топлива в двигатель прекращается. В этот момент начинают работать механическое трение и сопротивление компонентов. Этот метод применим как на автомобилях с механической коробкой передач, так и с автоматической.

Чаще всего торможение двигателем используют, чтобы сохранить ресурс тормозных колодок или сэкономить топливо, при спуске по горной дороге, для предотвращения заноса, а также в случае отказа тормозов. Однако у этого метода есть и негативные последствия. Прежде всего, сцепление и двигатель подвергаются повышенному износу. Коробка передач и двигатель плохо переносят такие нагрузки, и при регулярном использовании этого метода избежать поломок не удастся. Также существует риск перегрева двигателя, особенно при длительном использовании торможения двигателем. Поэтому эксперты рекомендуют соблюдать баланс и использовать тормозную систему в сочетании с торможением двигателем.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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