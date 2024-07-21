Экономия или риск? Почему удаление катализатора может стоить вам целого двигателя

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Катализатор в автомобиле: зачем он нужен и когда его стоит заменить

1:35
Авто

Каталитический нейтрализатор устанавливается в автомобиле для снижения вредных выбросов. Средний срок его службы составляет примерно 2-4 года, после чего требуется замена. Однако многие водители предпочитают просто удалять катализатор, не устанавливая новый. Причины могут быть разные: желание сэкономить или повысить мощность двигателя.

Катализатор в автомобиле: зачем он нужен и когда его стоит заменить
Фото: wikipediа by The RedBurn, CC BY-SA 3.0

Со временем или из-за некачественного топлива катализатор может выйти из строя. В этом случае керамическая пыль из катализатора попадает в цилиндры, что вызывает износ стенок и поршней двигателя. В результате двигатель теряет мощность. Некоторые автовладельцы удаляют катализатор, даже если он не поврежден, считая, что он снижает динамику автомобиля. Другие не хотят тратить деньги на замену, так как новая деталь стоит дорого.

Многие опытные специалисты после удаления катализатора перепрограммируют электронику автомобиля и устанавливают специальные устройства, имитирующие его наличие. Иногда также устанавливаются искусственные преграды для выхлопных газов.

Однако даже при проведении таких процедур, водители сталкиваются с повышенным расходом масла и топлива. Удаление катализатора приводит к абразивному износу цилиндров и поршней, поскольку двигатель начинает работать на полной мощности. Это увеличивает износ, вызывает появление задиров и приводит к значительному повышению расхода масла и риску серьезных повреждений двигателя.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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