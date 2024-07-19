Как не перегреться и сохранить автомобиль в жару? Важный лайфхак для водителей

Вот что нужно сделать за 5 минут до завершения поездки на авто

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Летняя жара - коварный враг водителей. Чтобы обезопасить себя и свой автомобиль, важно знать один простой, но очень полезный лайфхак.

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Что нужно обязательно сделать за 5 минут до конца поездки в жаркую погоду?

Перед тем, как припарковаться, остановите машину в безопасном месте и сделайте следующее:

1. Откройте все окна и двери

Это поможет максимально быстро проветрить салон и снизить накопившуюся в нем температуру. Чем дольше прохлада будет циркулировать внутри, тем комфортней вам будет выходить из автомобиля.

2. Выключите двигатель и кондиционер

Нет смысла держать их включенными, когда вы уже на месте. Лучше дать им "отдохнуть" перед завершением поездки.

3. Откройте багажник

Обязательно откройте и багажник, чтобы горячий воздух мог беспрепятственно выходить из машины. Иначе он будет застаиваться внутри, а значит температура в салоне продолжит повышаться.

4. Оставайтесь в машине

Не торопитесь выходить на улицу сразу после остановки. Пару минут подождите в прохладе салона, чтобы адаптироваться к более высоким уличным температурам.

Эти простые действия за 5 минут до конца поездки помогут вам избежать ряда проблем:

защитите себя от теплового удара. Резкий переход из прохладного салона на жаркую улицу может спровоцировать недомогание;

предотвратите перегрев салона. Застоявшийся в машине горячий воздух будет долго охлаждаться, если сразу выйти наружу;

сохраните целостность пластиковых и резиновых деталей. Резкие перепады температур могут вызвать их деформацию или растрескивание.

Следуя этому простому лайфхаку, вы сохраните свое здоровье и обезопасите автомобиль от негативных последствий летней жары. Всего несколько минут, и вы легко и комфортно завершите поездку!