Как не перегреться и сохранить автомобиль в жару? Важный лайфхак для водителей

Летняя жара - коварный враг водителей. Чтобы обезопасить себя и свой автомобиль, важно знать один простой, но очень полезный лайфхак.
Перед тем, как припарковаться, остановите машину в безопасном месте и сделайте следующее:
1. Откройте все окна и двери
Это поможет максимально быстро проветрить салон и снизить накопившуюся в нем температуру. Чем дольше прохлада будет циркулировать внутри, тем комфортней вам будет выходить из автомобиля.
2. Выключите двигатель и кондиционер
Нет смысла держать их включенными, когда вы уже на месте. Лучше дать им "отдохнуть" перед завершением поездки.
3. Откройте багажник
Обязательно откройте и багажник, чтобы горячий воздух мог беспрепятственно выходить из машины. Иначе он будет застаиваться внутри, а значит температура в салоне продолжит повышаться.
4. Оставайтесь в машине
Не торопитесь выходить на улицу сразу после остановки. Пару минут подождите в прохладе салона, чтобы адаптироваться к более высоким уличным температурам.
Следуя этому простому лайфхаку, вы сохраните свое здоровье и обезопасите автомобиль от негативных последствий летней жары. Всего несколько минут, и вы легко и комфортно завершите поездку!
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.