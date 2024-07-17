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В чём кроется опасность русской шумовой разметки: никто и не думал

Стало известно, в чём кроется опасность русской шумовой разметки

3:15
Авто

Шумовая разметка — эффективный способ повысить безопасность на дорогах. Однако не вся разметка одинаково полезна. Оказалось, что она может как спасать жизни, так и создавать опасные ситуации. Это подтвердил простой эксперимент.

Стало известно, в чём кроется опасность русской шумовой разметки
Фото: flickr.com by Шамиль Магомедов, CC BY-SA 2.0

Шутить с разметкой нельзя, особенно это понимают мотоциклисты. Широкие полосы белого и жёлтого термопластика на проезжей части увеличивают риск: сцепление шин с таким покрытием хуже, чем с асфальтом. Автомобилисты этого почти не замечают, а мотоциклисты часто теряют равновесие, особенно на влажной разметке. К счастью, жёлтые полосы уже признали опасными и начали убирать с российских дорог.

Сегодня речь пойдет о шумовой разметке. В Европе и США она давно используется, а у нас появляется лишь на отдельных участках. Это поперечные полосы, расположенные перед проблемными зонами — пешеходными переходами, крутыми поворотами, перекрёстками. Они представляют собой ряд возвышений, при проезде по которым колёса автомобиля создают шум и вибрацию, что заставляет водителя инстинктивно снижать скорость. Эти полосы наносятся термопластиком на асфальт.

Однако практика показала, что такая разметка не всегда безопасна. Ведущие программы "Главная дорога" провели эксперимент и выяснили, что шумовые полосы могут быть опасными. При наезде на неровности сцепление колёс с дорогой резко ухудшается, особенно при торможении. Для проверки этого эффекта эксперты протестировали три машины — без АБС, с электронным помощником и современный автомобиль бизнес-класса. Тесты проводились на сухом и мокром асфальте, с поперечными шумовыми полосами. Торможение осуществлялось с 60 км/ч.

Результаты показали, что на сухом асфальте лучший тормозной путь был у бизнес-класса, а худший — у 15-летней машины без АБС. На участке с шумовыми полосами тормозной путь бизнес-класса увеличился на три метра, а машины без АБС — на два метра, что привело к заезду на пешеходный переход. На мокром покрытии тормозной путь увеличивался ещё больше, особенно у машин без электронных помощников.

Напомним, что последний блок шумовой разметки должен находиться не ближе 20 метров от пешеходного перехода на городских улицах с разрешённой скоростью 60 км/ч. Однако водители часто начинают тормозить после второго блока, что не позволяет вовремя остановиться перед переходом. Особенно это критично в плохую погоду и для старых машин без АБС. Кроме того, российские законы разрешают движение в населённых пунктах до 79 км/ч, что уменьшает шансы пешеходов на безопасное пересечение дороги. Шумовые полосы, расположенные слишком близко к переходу, могут быть опасными. Эксперимент показал, что минимально допустимое расстояние в 20 метров может быть недостаточным для экстренного торможения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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