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К каким последствиям приводит расбалансировка колес: фатальный исход

Механики ответили, к каким последствиям приводит расбалансировка колес

3:20
Авто

Балансировку колес многие автовладельцы проводят не реже одного раза в год — при смене летних шин на зимние и наоборот. Однако не все придерживаются этого правила. Некоторые балансируют только передние колеса, другие имеют два комплекта шин на дисках, что повышает риск постепенной разбалансировки колес. Вот к чему это может привести.

Механики ответили, к каким последствиям приводит расбалансировка колес
Фото: gubernator71.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области., CC BY 4.0

Сегодня лишь немногие автовладельцы углубляются в сам процесс балансировки колес, доверяя эту задачу шиномонтажникам, которые используют современные компьютеризированные стенды. Качество выполнения этих работ стабильно высокое. После визита в шиномонтаж можно быть уверенным, что колеса отбалансированы качественно, и автомобиль может безопасно развивать максимальную скорость.

При современных скоростях движения балансировка необходима даже для абсолютно новых шин и дисков. Даже незначительный дисбаланс в несколько граммов может повлиять на поведение автомобиля. Новые шины и диски изначально имеют небольшую неравномерность по весу. Каждое колесо обладает своим собственным дисбалансом, при котором центры масс не совпадают с осью вращения. Чем выше скорость, тем заметнее это становится. Из-за ширины автомобильных колес требуется динамическая балансировка — как по внешней, так и по внутренней стороне.

Чтобы понять последствия разбалансировки хотя бы одного колеса, можно представить, как барабан стиральной машины "прыгает" в режиме перегруза. Автомобиль ведет себя аналогично, но с четырьмя барабанами вместо одного.

При разбалансировке колес автомобиль теряет важные свойства. Он становится менее устойчивым даже при движении по прямой, ухудшается управляемость, появляется биение на руле. Тормозной путь увеличивается, а при сильной разбалансировке возможна полная потеря контроля над автомобилем. Вибрации влияют на работу электронных систем помощи, таких как ABS и ESP. Резина на неотбалансированных колесах быстрее изнашивается неравномерно, что может привести к расслоению каркаса и появлению грыж, а со временем — к разрушению шин.

На высоких скоростях колеса могут войти в резонанс с кузовом, что вызывает максимальные колебания, и шина начинает "плясать" по дороге. Трясутся руль и педали, ослабляются крепления сидений, страдают элементы подвески, рулевого управления и другие компоненты. Первые не выдерживают ступичные подшипники, затем изнашивается рулевое управление, увеличиваются люфты, автомобиль становится нестабильным, особенно при экстренном торможении. Это снижает безопасность эксплуатации и может привести к авариям и дорогостоящему ремонту.

Игнорирование балансировки колес может привести к серьезным последствиям. Проверять колеса рекомендуется не реже раза в 15 тыс. км пробега или одного раза в год. Балансировать нужно все колеса, а не только передние. Эта недорогая процедура повышает комфорт и безопасность, а также помогает избежать дорогих ремонтов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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