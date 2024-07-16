Автоюрист рассказал, что делать при получении чужого штрафа на свое имя

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Если вам пришел чужой автомобильный штраф, следует обращаться в Госавтоинспекцию и МВД, советует автоюрист Лев Воропаев в интервью для "Москва 24". В России возникли случаи, когда людям начали приходить штрафы, выписанные в тех регионах, где они никогда не бывали.

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Это связано с тем, что мошенники создают копии водительских удостоверений и продают их через мессенджеры по ценам от 10 тысяч рублей.

Юрист подчеркивает, что при получении чужого штрафа необходимо направить жалобу вышестоящим органам. Если штраф был выписан автоматически, его можно обжаловать через портал "Госуслуги". В случае, если штраф был выписан сотрудником ГИБДД при остановке, нужно обратиться с письмом в Госавтоинспекцию соответствующего региона или района.

Лев Воропаев также напоминает, что при подозрении в использовании кем-то копии своих прав, следует сразу подать заявление в полицию с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры, включая возможное возбуждение уголовного дела.

К заявлению необходимо приложить копию постановления о штрафе.