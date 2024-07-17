Неожиданные опасности на АЗС: как один неверный шаг может привести к пожару

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Директор АЗС объяснил, почему категорически запрещено проливать бензин на кузов машин

2:18
Авто

Небрежность и безответственность водителей на заправочных станциях часто приводят к различным проблемам, таким как поврежденные заправочные пистолеты, повреждения бамперов и дверей, а иногда даже пожары. Большинство автовладельцев стараются быть осторожными при заправке своих автомобилей.

Директор АЗС объяснил, почему категорически запрещено проливать бензин на кузов машин
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Однако нередко водители обращают внимание только на очевидные угрозы, забывая о потенциальных проблемах, таких как случайный разлив топлива на кузов машины. В интервью порталу njcar. ru директор сетевой АЗС объяснил, почему проливание бензина на автомобиль опасно.

Иногда водители или сотрудники заправочных станций случайно проливают остатки топлива около горловины бензобака или на заднее крыло автомобиля. Если эти разливы не убираются сразу тряпкой или не смываются водой, возникают вопросы о возможных последствиях, особенно если следующая мойка откладывается.

Наиболее опасным исходом является возгорание. Разлитое топливо может воспламениться от случайной искры или неосторожного обращения с открытым огнем рядом с автомобилем.

Кроме того, бензин, как и другие нефтепродукты, обладает свойствами растворителя. Его используют для удаления битумных и масляных пятен, а также краски с рук.

Однако сильное воздействие бензина может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, так как длительное воздействие топлива способно частично разрушить защитный слой лака.

Когда бензин проливается на автомобиль, он оставляет заметное пятно. Если это происходит на лючке бензобака, который уже поврежден от неаккуратного обращения с заправочным пистолетом, это может привести к коррозии металла.

Если разлив происходит на крыле, это может изменить его цвет.

Чтобы избежать подобных проблем, важно следить за действиями персонала АЗС. Если вы или заправщики случайно разлили топливо на крыло автомобиля, срочно отправляйтесь на автомойку и тщательно промойте лючок бензобака и область крыла водой с моющим средством.

Если виноват заправщик, он обязан устранить последствия и возместить расходы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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