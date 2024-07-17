Использование дешёвых аналогов этой жидкости выведет двигатель вашей машины из строя

Водителям объяснили, чем чревато для мотора применение дешёвого моторного масла

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На сегодняшний день на рынке представлено множество вариантов моторного масла для автомобиля, и выбрать оптимальный по соотношению цена/качество достаточно непросто. Важно помнить, что попытка сэкономить на покупке дешёвого масла может привести к серьёзным проблемам с двигателем автомобиля.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Моторное масло играет ключевую роль в работе двигателя: оно смазывает движущиеся части, уменьшает трение, охлаждает мотор и защищает его от износа. Качественное моторное масло поддерживает чистоту двигателя, предотвращая образование вредных отложений и шлаков благодаря своим свойствам и соответствию стандартам качества.

Дешевое масло содержит меньшее количество высококачественных присадок — химических веществ, улучшающих характеристики масла. Присадки предотвращают коррозию, улучшают смазочные свойства, снижают окисление и препятствуют образованию шлама.

В дешевых маслах недостаток таких присадок приводит к быстрой потере свойств, что в конечном итоге увеличивает износ двигателя.

Одним из основных недостатков дешевого масла является его низкая термостабильность. При высоких температурах в двигателе дешевое масло быстро разлагается, теряя свои смазочные свойства. Это увеличивает трение между деталями, что может привести к перегреву двигателя и его выходу из строя.

В некоторых случаях использование низкокачественного масла может вызвать заклинивание мотора, что потребует дорогостоящего ремонта, вплоть до полной замены двигателя.