Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Билл Скарсгард окунулся в нефть для роли в фильме "Ворон"
Выручка игровой индустрии в Великобритании упала на 30%
Как забота о стопах влияет на здоровье всего организма
Пригожин рассказал, куда уехал отдыхать с певицей Валерией
Помощь растениям в летнюю жару
Стало известно, в какое время года лучше завести питомца
Словакия перестала получать российскую нефть
EMS: создана нейросеть для климатических прогнозов по геопространственным данным
Для обильного урожая клубники в следующем году нужно подкормить её после скашивания
Использование дешёвых аналогов этой жидкости выведет двигатель вашей машины из строя

Водителям объяснили, чем чревато для мотора применение дешёвого моторного масла

1:39
Авто

На сегодняшний день на рынке представлено множество вариантов моторного масла для автомобиля, и выбрать оптимальный по соотношению цена/качество достаточно непросто. Важно помнить, что попытка сэкономить на покупке дешёвого масла может привести к серьёзным проблемам с двигателем автомобиля.

Водителям объяснили, чем чревато для мотора применение дешёвого моторного масла
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Моторное масло играет ключевую роль в работе двигателя: оно смазывает движущиеся части, уменьшает трение, охлаждает мотор и защищает его от износа. Качественное моторное масло поддерживает чистоту двигателя, предотвращая образование вредных отложений и шлаков благодаря своим свойствам и соответствию стандартам качества.

Дешевое масло содержит меньшее количество высококачественных присадок — химических веществ, улучшающих характеристики масла. Присадки предотвращают коррозию, улучшают смазочные свойства, снижают окисление и препятствуют образованию шлама.

В дешевых маслах недостаток таких присадок приводит к быстрой потере свойств, что в конечном итоге увеличивает износ двигателя.

Одним из основных недостатков дешевого масла является его низкая термостабильность. При высоких температурах в двигателе дешевое масло быстро разлагается, теряя свои смазочные свойства. Это увеличивает трение между деталями, что может привести к перегреву двигателя и его выходу из строя.

В некоторых случаях использование низкокачественного масла может вызвать заклинивание мотора, что потребует дорогостоящего ремонта, вплоть до полной замены двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказываются от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
В США рассказали о возникшей с истребителям F-35 проблеме
Свежий салат из молодой капусты: добавьте к нему ещё один ингредиент для нового вкуса
Свежий салат из молодой капусты: добавьте к нему ещё один ингредиент для нового вкуса
Последние материалы
Пригожин рассказал, куда уехал отдыхать с певицей Валерией
Помощь растениям в летнюю жару
Как забота о стопах влияет на здоровье всего организма
Стало известно, в какое время года лучше завести питомца
Словакия перестала получать российскую нефть
Для обильного урожая клубники в следующем году нужно подкормить её после скашивания
Цветная капуста в кляре: простой рецепт вкусного и сытного ужина
EMS: создана нейросеть для климатических прогнозов по геопространственным данным
WADA угрожает лишить США Олимпиад
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников