Водители ошибаются: вот почему ваши шины могут подвести вас в любой момент

Шиномонтажник назвал идеальное давление в шинах автомобиля

Поддержание правильного давления в шинах является ключевым аспектом безопасности и эффективности эксплуатации автомобиля. Важно следить за этим параметром и регулярно проверять его, чтобы избежать проблем, связанных с перекачанными или недокачанными шинами.

Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

Перекачанные шины:

Преимущества : руль становится более чувствительным, автомобиль — жестче и устойчивее.

: руль становится более чувствительным, автомобиль — жестче и устойчивее. Недостатки: быстрее изнашиваются элементы подвески, ухудшается управляемость на неровных дорогах.

Недокачанные шины:

Преимущества : улучшается сцепление с дорогой, легче преодолеваются неровности.

: улучшается сцепление с дорогой, легче преодолеваются неровности. Недостатки: автомобиль хуже откликается на управление, шины быстрее изнашиваются.

Рекомендации по давлению:

Для большинства легковых автомобилей оптимальное давление составляет около 2,2 атмосферы.

Для поездок по мягкому грунту давление можно снизить до 1,8 атмосферы для улучшения сцепления.

Важные советы:

Регулярно проверяйте давление в шинах, особенно перед длительными поездками.

Имейте при себе насос для своевременного подкачивания колес.

Учитывайте изменения температуры, так как они могут влиять на давление в шинах.

Следите за тем, чтобы давление на колесах одной оси было одинаковым, чтобы избежать ускоренного износа подвески и ухудшения управляемости.

Правильное давление в шинах не только обеспечивает безопасность на дороге, но и продлевает срок службы автомобиля, улучшая комфорт и управляемость.