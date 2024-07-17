Водители ошибаются: вот почему ваши шины могут подвести вас в любой момент

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Шиномонтажник назвал идеальное давление в шинах автомобиля

Авто

Поддержание правильного давления в шинах является ключевым аспектом безопасности и эффективности эксплуатации автомобиля. Важно следить за этим параметром и регулярно проверять его, чтобы избежать проблем, связанных с перекачанными или недокачанными шинами.

Шиномонтажник назвал идеальное давление в шинах автомобиля
Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

Перекачанные шины:

  • Преимущества: руль становится более чувствительным, автомобиль — жестче и устойчивее.
  • Недостатки: быстрее изнашиваются элементы подвески, ухудшается управляемость на неровных дорогах.

Недокачанные шины:

  • Преимущества: улучшается сцепление с дорогой, легче преодолеваются неровности.
  • Недостатки: автомобиль хуже откликается на управление, шины быстрее изнашиваются.

Рекомендации по давлению:

  • Для большинства легковых автомобилей оптимальное давление составляет около 2,2 атмосферы.
  • Для поездок по мягкому грунту давление можно снизить до 1,8 атмосферы для улучшения сцепления.

Важные советы:

  • Регулярно проверяйте давление в шинах, особенно перед длительными поездками.
  • Имейте при себе насос для своевременного подкачивания колес.
  • Учитывайте изменения температуры, так как они могут влиять на давление в шинах.
  • Следите за тем, чтобы давление на колесах одной оси было одинаковым, чтобы избежать ускоренного износа подвески и ухудшения управляемости.

Правильное давление в шинах не только обеспечивает безопасность на дороге, но и продлевает срок службы автомобиля, улучшая комфорт и управляемость.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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