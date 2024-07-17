В России могут сильно подорожать импортные иномарки

В России планируют поднять утилизационный сбор на автомобили на 85% c 1 октября

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С 1 октября 2024 года в России планируется разовое увеличение утилизационного сбора на автомобили на 70-85%, а затем ежегодная его индексация. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минпромторгом и вынесенном на общественное обсуждение, который был опубликован в понедельник на федеральном портале нормативных правовых актов.

Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Согласно проекту, коэффициент, по которому рассчитывается утилизационный сбор, при ближайшем повышении увеличится на 85% для автомобилей с двигателями рабочим объемом от 1 до 2 литров.

В настоящее время этот коэффициент составляет 15,03, а должен подняться до 27,81. К 2030 году предполагается его увеличение до 58,62 — это в 3,9 раза больше текущего уровня и в 2,1 раза выше уровня нового коэффициента.

Если считать в деньгах, то сейчас базовая ставка для расчета утилизационного сбора составляет 20 тыс. рублей, и по действующим правилам производитель или импортер (юрлицо) должен уплачивать за легковую машину 300,6 тыс. рублей. После ближайшего повышения эта сумма может увеличиться до 556,2 тыс. рублей.

"С учетом положительной динамики отечественного производства 2024 год может стать первым этапом реализации долгосрочной шкалы для автомобильной техники и прицепов, ставка может быть планово проиндексирована в среднем на 70-85% в первый год и на 10-20% каждый последующий год. Для строительной и дорожной техники рассматривается возможность индексации с 2025 года с увеличением ставки на 15% ежегодно", — говорится в сообщении Минпромторга, опубликованном "Интерфакс".

Индексация утилизационного сбора, как заявляют в министерстве, будет применяться только к тем видам техники, серийное производство которых налажено в России и Белоруссии и которые могут в достаточной степени удовлетворять потребности внутреннего рынка.

"На сегодняшний день это автомобили и электромобили всех сегментов, прицепы и полуприцепы, грейдеры, бульдозеры, гусеничные промышленные тракторы, погрузчики, катки, самосвалы", — отметили в Минпромторге.