Не покупайте Chevrolet Lacetti, пока не прочитаете это: лучшие варианты за 600 тыс. рублей

Какой Chevrolet Lacetti выбрать на вторичном рынке за 600 тыс. рублей?

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Александр Виноградов, эксперт издания "За рулем", дал советы по выбору Chevrolet Lacetti на вторичном рынке с бюджетом 600 тыс. рублей. Он рекомендует обратить внимание на машины 2009-2010 годов выпуска с автоматической коробкой передач (АКПП). На рынке представлены три типа кузова Chevrolet Lacetti, и лакокрасочное покрытие на них хорошо сопротивляется коррозии, пока нет сколов. Эксперт советует при осмотре автомобиля проверить пространство под ковриком у переднего пассажира на наличие воды, которая может появиться из-за забитой дренажной трубки кондиционера.

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У Chevrolet Lacetti есть два типа автоматических коробок передач: Aisin AW 81-40LE с двигателем 1.6 и 4HP16 с двигателем 1.8. Оба автомата надежны, но переключают передачи медленно. Aisin требует проверки на наличие толчков при переключениях, что обычно вызвано неисправностью датчика положения селектора. Коробка ZF отличается небольшим ресурсом фрикциона, ответственного за блокировку гидротрансформатора. Виноградов подчеркивает важность тщательной проверки состояния этих элементов перед покупкой.